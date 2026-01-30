美伊衝突持續升溫！伊朗軍方積極備戰 周邊國家陸續出面調解

隨著美伊兩國間的衝突情緒不斷升溫，伊朗方面也開始加強全國範圍內的軍事部署，準備應對美軍可能發起的打擊。與此同時，周邊的中東國家則積極透過外交途徑斡旋，試圖降低美伊爆發全面戰爭的風險。 圖:翻攝自X帳號@rkmtime

[Newtalk新聞] 近期美軍不斷加強對中東地區的軍事部署，美國總統川普也公開呼籲伊朗盡早啟動核談判，避免遭受打擊，美伊兩國的衝突情緒持續升溫。針對美國可能發起軍事打擊，伊朗方面也加強了軍備部署，甚至有伊朗軍官揚言將對任何「侵略行動」做出「果斷的反應」。然而，部分伊朗民眾卻擔憂，認為平民群體恐成為美伊武裝衝突的直接受害者。

卡達《半島電視台》報導，雖然中東地區各國仍持續試圖透過外交途徑解決衝突，但在美軍「林肯號」航母打擊群進入阿拉伯海後，美國與伊朗間的敵對與衝突言論日益增加。在美伊對立情緒持續升溫下，伊朗方面也開始加強全國範圍內的軍備部署，準備應對美軍隨時可能發起的打擊。

報導稱，伊朗談判團隊成員卡奇姆．加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）日前接受伊朗媒體訪問時表示，「對德黑蘭來說，當前最重要的任務，並非與美國展開談判，而是做好百分之百保衛國家的準備」。加里巴巴迪稱，伊朗近期已透過中間人士與美國交換資訊，「但即使具備合適的談判條件，伊朗仍須做好充分的自衛準備」。

該報導指出，伊朗軍方於當地時間 29 日發布聲明，宣布在全國範圍內部署 1,000 架新型「戰略無人機」，希望透過該批設備強化軍隊打擊陸地、空中與海上移動、固定目標的能力。伊朗陸軍司令哈瑪蒂（Amir Hamati）也發布聲明，強調軍方將盡可能保持並提升戰略優勢，針對任何侵略的行為作出「果斷反應」。

部分哈梅內伊政權的支持者也對軍方積極備戰的行為表示肯定，認為「美國什麼也做不了」，並深信伊朗當局會在遭受攻擊後，對美軍基地發起反擊，「將他們的基地夷為平地」；但多數伊朗民眾對美伊可能開戰表示擔憂，「戰爭爆發恐對伊朗帶來極可怕的後果，死亡的也將是我們國家的人民」、「一旦戰爭爆發，我們將可能面臨毀滅與災難，我希望這種事不會發生」。

針對美軍可能發起的打擊行動，美國花旗集團近日發布分析報告，推測美國、以色列對伊朗發起的軍事行動，規模可能「相對有限」。該報告指出，美國與以色列可能會為了避免局勢升級，刻意降低針對伊朗發起的軍事行動規模，甚至可能透過扣押油輪的方式制裁伊朗。

該報告認為，伊朗目前面臨極大的經濟壓力與內亂，缺乏針對美國、以色列軍事行動進行大規模反應的能力，推測美伊雙方的衝突不太可能升級成全面戰爭，「但仍可能擾亂霍爾姆茲海峽的石油運輸」。

與此同時，土耳其方面也放出消息，宣稱將向今（30）日拜訪安卡拉的伊朗外長阿巴斯．阿拉格奇（Abbas Araghchi）提出一項調解協議，盡可能地降低美國與伊朗全面開戰的風險。另方面，沙烏地阿拉伯防長薩勒曼（Khalid bin Salman）親王也親自前往華府，並與包含國務卿盧比歐、戰爭部長赫格塞斯等白宮高級官員會面，盼透過相關行動，維持中東地區的和平與穩定。

