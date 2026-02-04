美伊談判倒數 伊朗官媒發布「美軍基地照」引關注

美國與伊朗近期將針對核協議展開談判，但區域緊張局勢未見緩和，伊朗媒體連續兩天刊登中東美軍基地的的照片，引發高度關注。

法新社報導，伊朗法斯通訊社(Fars)連續兩天發布中東地區美軍基地的照片，3日刊出的是位於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比郊區的達夫拉空軍基地(Al Dhafra Air Base)鳥瞰圖，4日則展示了巴林的伊薩空軍基地(Isa Air Base)。其中達夫拉空軍基地為美國與法國部隊共用。

廣告 廣告

法斯社並未在照片旁加註任何說明，僅標註波斯曆的日期，但威嚇意味不言而喻。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，巴黎正密切關注局勢，「確保士兵在最高安全條件下執行任務」。

不過，目前沒有跡象顯示這些照片涉及任何最新情報。法新社已證實，伊薩空軍基地的影像是舊照；而截至3日，達夫拉基地也沒有出現大規模飛機調動的情況。

關鍵的美伊核談判預計將在6日登場，由美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)和伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)出席會談，但雙方對談判範圍仍未取得共識。據消息人士表示，白宮希望會談納入濃縮鈾、彈道飛彈計畫和伊朗對區域武裝團體的支持等，德黑蘭則只願討論核議題。