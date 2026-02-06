美伊談判前互相恫嚇！伊朗秀射程2千公里飛彈 川普握軍事選項

美國總統川普威脅對伊朗動武後，美國與伊朗代表即將在阿曼展開談判。路透社示意圖



美國和伊朗代表將於週五（2/6）在阿曼展開會談。伊朗國營媒體在會談前夕報導稱，該國軍隊已佈署好射程達2千公里的長程洲際飛彈。白宮週四（2/5）也放話說，美國總統川普雖希望能透過外交管道解決伊朗核武問題，但手上仍握有軍事選項。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt ）週四在記者會上被問及美伊談判問題，她表示：「和全世界各國打交道時，外交管道向來是總統（川普）的優先選項，無論是對我國盟友還是敵人。」

李威特強調，川普對伊朗的要求就是「零核武能力」：「他希望能達成協議。在協商還在進行的同時，我要提醒伊朗政府，總統手上握有許多選項。身為全球史上最強大軍隊的最高指揮官，他除了外交選項外還有其他選項。」

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）週四表示，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）當天已出發前往阿曼，而他已獲授權「就核子議題達成公平、互相接受且尊重的共識」。巴格赫里說：「我們希望美國方面會以負責、實際且認真態度參與協商過程。」

阿拉奇將在阿曼首都馬斯開特（Muscat）和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（ Jared Kushner）進行談判。

而在美伊協商展開前，伊朗國營媒體週四報導稱，最先進的「柯蘭沙爾4型」（Khorramshahr 4）飛彈已佈署於伊朗革命衛隊的地底飛彈基地。根據報導，「柯蘭沙爾4型」射程可達2000公里，裝載重達1500公斤的彈頭。

美軍過去幾週在中東地區加強集結，川普也不斷威脅德黑蘭答應放棄核武及停止鎮壓反政府示威，否則就會出兵攻打伊朗。

川普週三（2/4）接受NBC訪問時被問到，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）此時是否應該感到擔心。他說：「我會說，他應該要非常擔心。」

美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）週三表示，和伊朗之間的談判除了核武計畫外，還包括伊朗的洲際飛彈、金援區域內代理武裝組織、國內人民待遇等。

伊朗知情人士向媒體透露，華府要求德黑蘭只能擁有射程在500公里以內的飛彈。伊朗政府則只願在這波談判中討論核發展計畫。

