美伊談判前夕 中國表態支持伊朗捍衛主權

（中央社台北6日電）美國與伊朗開啟談判前夕，中國外交部副部長苗得雨昨天在北京會見伊朗外交部副部長加里巴巴迪，表態中方支持伊朗捍衛主權、安全和民族尊嚴，反對單邊霸凌和武力施壓行為。

中國外交部官網今天公布，苗得雨5日在北京會見了加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）。

據發布，加里巴巴迪通報了伊朗國內局勢及伊朗核問題相關情況，強調伊方致力於透過外交途徑解決問題，願在公平公正基礎上推進談判。

加里巴巴迪說，伊朗反對外部威懾施壓，讚賞中國為維護地區和世界和平穩定所作貢獻，「歡迎中國發揮更大作用」。

苗得雨闡述了中國在伊朗問題上的原則立場，並表示中方密切關注伊朗局勢，支持伊方捍衛主權、安全和民族尊嚴，維護正當權益。

苗得雨並且不點名美國表示，「中方反對在國際關係中搞單邊霸凌和武力施壓，反對干涉別國內政」。中方願與包括伊朗在內的各方加強溝通協調，維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，維護主權平等原則，維護國際公平正義。

綜合外電消息，美國和伊朗代表6日稍晚在阿曼對談，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計與會，德黑蘭方面則由伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）率團出席會議。

這次會談將是美伊緊張關係自去年6月升高以來，雙方首次召開正式會議。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150206