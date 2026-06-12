美伊談判又遇攪局者？以色列納坦雅胡突發聲

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▲以色列總理納坦雅胡12日發表聲明表示，伊朗絕不能擁有核武，還說美國總統川普也支持這一點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）美國時間11日聲稱，與伊朗已非常接近就一份協議草案達成協議，儘管德黑蘭方面強調目前尚未作出「最終決定」，但美伊諒解備忘錄的內容已在伊朗媒體曝光，雖然尚未定案，但雙方在外交接觸上存在某種進展應是事實。然而，以色列總理納坦雅胡12日突然發表聲明表示，伊朗絕不能擁有核武，還說川普也支持這一點。在此敏感時刻發聲，有看法認為以色列正試圖阻止美伊達成協議。

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納坦雅胡發表聲明稱，只要他還是以色列總理，伊朗就絕不會擁有核武，還強調在這點上川普總統與他的看法完全一致。納坦雅胡表示，「30多年來，我一直站在國際社會反對伊朗核計劃的最前線。如果不是這場鬥爭，伊朗早就擁有核彈來摧毀以色列了。伊朗正試圖摧毀猶太國家，而我畢生致力於阻止他們，讓這種情況不會發生」。

美伊達成協議有戲？

目前美國與伊朗官方都未透露協議草案內容為何，但根據伊朗媒體曝光的版本，諒解備忘錄內容包括延長停火60天、美國承諾解除制裁、從伊朗週邊撤軍、解除海上封鎖、開放荷姆茲海峽、解凍伊朗被凍結的資產以及取消石油制裁等等。

而在後續談判中，雙方將根據彼此兌現承諾的狀況，針對核問題和經濟制裁還有戰後重建問題進行討論。值得注意的是，有外媒披露雙方將在本週日簽署協議，但伊朗否認，稱目前還在內部審議討論過程中。

專家提醒別抱太高期待

中東專家海勒（HA Hellyer）告訴《CNN》，雙方距離達成全面協議還很遙遠，別對此抱持太高期望，目前討論的諒解備忘錄只是啟動後續談判的程序，所有棘手的問題都將納入談判範圍中，但實際上還沒有達成任何協議。

安全政策分析師普茲岱（Wolfgang Pusztai）也對《半島電視台》表示，川普的話不能從字面意思去理解，川普發表的言論不僅是針對伊朗政府，還是講給他的共和黨支持者與國際股市和能源市場聽，因此所謂即將達成協議的說法，可能只是要加大對伊朗的壓力。

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