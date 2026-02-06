美伊談判在即！陸外交部：支持伊朗捍衛「主權與民族尊嚴」

大陸外交部今證實，大陸與伊朗外交部高層官員近期就伊朗局勢及核問題，舉行會談，雙方就外交解決方案、地區和平與合作等議題交換意見。

大陸外交部副部長苗得雨（中）與伊朗官員會談。（圖／翻攝新浪微博）

大陸外交部網站今天披露，伊朗方面代表、伊朗外交部副部長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）通報該國國內局勢及伊朗核問題相關情況，強調伊朗致力於「通過外交途徑解決問題，願在公平公正的基礎上推進談判」，並反對外部威懾和施壓。

同時，他讚賞中國大陸為「維護地區及世界和平穩定所作貢獻」，表示歡迎中方發揮更大作用。

中方代表、大陸外交部副部長苗得雨，則闡述中方在伊朗問題上的原則立場。他表示，中方密切關注伊朗局勢，支持伊方捍衛「主權、安全和民族尊嚴，維護正當權益」，反對在國際關係中搞「單邊霸凌和武力施壓」，反對干涉別國內政。他指出，中方願同包括伊朗在內的各方「加強溝通協調，維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，維護主權平等原則，維護國際公平正義。」

雙方還就中伊各領域合作進行交流，討論未來在經貿、能源、科技等領域的合作前景。分析人士認為，這次高層會晤有助於雙方在敏感議題增進互信，推動伊朗問題的外交解決，並促進地區和平穩定。

