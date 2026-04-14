美伊談判破局！川普怒鎖荷莫茲海峽 外媒分析：恐危及「川習會」

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國際中心／張尚辰報導

報導分析，川普封鎖荷莫茲海峽，可能會危及到下月的「川習會」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美伊談判破裂後，美國總統川普下令封鎖荷莫茲海峽，引發國際關注。根據香港《南華早報》13日引述分析指出，此舉不僅加劇美伊緊張，也使中國在外交與經濟利益之間陷入兩難，甚至可能影響「川習會」進程。

報導指出，美國與伊朗在巴基斯坦會談破局後，美方宣布對伊朗港口相關海上交通實施限制，但不影響其他國家船隻通行。荷莫茲海峽為全球重要能源通道，約四分之一海運石油與五分之一液化天然氣經此運輸，局勢升溫恐衝擊全球能源供應。

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上海國際問題研究院資深研究員金良祥表示，中國高度依賴中東能源進口，封鎖行動將衝擊其供應鏈及對波灣國家的貿易。同時，北京在美國與伊朗之間維持平衡的外交策略，也將面臨更大壓力。

華府中東事務顧問公司Rihla Research and Advisory創辦人馬克斯（Jesse Marks）指出，美方此舉可能意在限制伊朗石油出口與相關收入來源，並在即將舉行的美中領導人會談前增加談判籌碼。若封鎖持續，涉及中國的運油船遭攔截風險上升，可能在5月「川習會」前形成新的衝突熱點。

川普預計於5月中旬訪問中國，並與中共中央總書記習近平會面。金良祥指出，荷莫茲海峽局勢發展將成為影響峰會是否順利舉行的重要變數，若危機遲未化解，川普訪中的可能性恐將降低。

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