美伊談判破局「美股仍逆勢上揚」！標普500重返戰前高點

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美股於美東時間13日迎來強勁交易日。（圖／達志／美聯社）

美股於美東時間13日迎來強勁交易日，儘管美伊和平談判破裂，交易員未過度恐慌，反而對2國仍有可能達成協議抱持樂觀態度。道瓊工業指數上漲301.68點、0.63％；標普500指數上漲1.02％；納斯達克綜合指數上漲1.23％；費城半導體指數走揚1.68％；台積電ADR下跌0.28％。

標普500指數期貨則在13日晚間大致持平，上漲0.06%，道瓊工業平均指數期貨上漲10點，或0.02%，納斯達克100指數期貨則上漲近0.2%。

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據美國財經媒體《CNBC》報導，面對地緣政治不確定性再度升高，華爾街（Wall Street）展現韌性。雖然美伊雙方在上週末的談判破局，美股4大指數仍在本週開局錄得穩健漲幅。13日的漲勢也抹去了自伊朗戰爭爆發以來標普500指數的跌幅。

美國獨立金融研究與策略諮詢機構「Fundstrat Global Advisors」研究主管李（Tom Lee）在13日接受《CNBC》節目訪問時表示：「市場確實非常擅長對各種結果進行預先反映。我認為市場上漲的原因在於，我們最終將迎來1個有利的結果。」

與此同時，投資人13日也消化了油價的上漲壓力。西德州中質原油（West Texas Intermediate）期貨收漲2.6%，報每桶99.08美元，布蘭特原油（Brent crude）則上漲超過4%，至每桶99.36美元。能源價格上揚的原因，是美國開始在「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）實施封鎖行動。

展望14日的交易時段，投資人將關注主要銀行財報發布，包括摩根大通（JPMorgan Chase）與富國銀行（Wells Fargo）即將公布業績。

這些數據將接續高盛集團（Goldman Sachs）發布的1份表現分歧的財報。該公司股價在13日下跌，原因是其第1季固定收益交易收入較去年同期下降10%。儘管投資銀行手續費大幅飆升，整體獲利也優於分析師預期，但仍未能抵銷該項業務疲弱帶來的影響。

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