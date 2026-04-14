美伊談判迎巨大進展！台股大漲600點首度衝破36000點創紀錄

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台股早盤上漲600點。

日前傳出美國、伊朗間的談判將迎來重大進展，美股應聲大漲，台股早盤不僅收復戰爭帶來的失土，還直接衝破35,579的歷史高點，直接衝破36,000點。

美伊談判迎來重大進展，美國總統川普先前下令封鎖伊朗港口，導致能源價格波動加劇，不過他日前透露，伊朗致電美方表示希望達成協議，並直言伊朗不會擁有核武，美股在前一個交易日四大指數皆收漲。

台股今日早盤大漲600點，加權指數直接衝破歷史新高35,579點，最高來到36,135點，再次改寫歷史紀錄。台積電上漲30元，漲幅1.5%，股價來到2020元，台達電上漲75元，漲幅4.31%，股價來到1815元，鴻海上漲6元，漲幅3%，股價來到206元，聯發科上漲40元，漲幅2.46%，股價來到1660元。

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台積電將在16日舉行法說會，外界關注管理層對AI前景的看法。在強勁的需求驅動下，業界研判，台積電再度調升資本支出的可能性大幅增加，「即使不是在4月上調，很有可能在7月法說會時就會公布。」也有法人預估，台積電在2026年至2028年的三年間，累計資本支出將高達1,900億美元，相較於2023年至2025年期間幾乎翻倍成長。



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