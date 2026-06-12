美伊近達協議+SpaceX上市 美股上揚、油價跌至兩個月最低

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

位於美國紐約市華爾街的紐約證交所外觀。路透社資料照片



美國與伊朗可望在近日達成停火協議，再加上SpaceX上市首日，美國股市週五（6/12）收盤呈現歡慶行情，三大指數全面上揚，油價則跌至兩個月來最低點。

美國與伊朗週五均釋出即將簽署諒解備忘錄，使得這場自2月28日開始的中東戰火可望近日結束。

國際油價延續了週四的跌勢。美國原油期貨（CLc1）收盤下跌 3.23%，每桶下跌 2.83美元，來到每桶84.88美元，盤中一度觸及近兩個月來的最低水準。布倫特原油期貨則以每桶87.33美元作收，下跌3.37%

廣告 廣告

道瓊工業指數終場上漲353.51點，或0.70%，收在51202.26點。標準普爾500指數上漲37.16點，或0.50%，收在7431.46點。以科技股為主的那斯達克指數上漲79.18點，或0.31%，收在25888.84點。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX週五在那斯達克掛牌交易。其股價最後上漲 27.9%，收在每股 172.55 美元，遠高於 135 美元的首次公開募股（IPO）定價，使該公司市值突破 2 兆美元。

投資人同時也在關注下週召開的聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議，這將是華許（Kevin Warsh）接掌聯準會主席後的首次會議。

美國股票基金出現了三週以來的首次週度資金流出，而科技股指數（.SPRLCT）也在本週稍早確認進入修正區間。分析師認為，美股近期走弱，部分原因可能是交易員在 SpaceX 首秀前調整並減持。

更多太報報導

巴總理：美伊和平協議近完成 美官員：8成以上機率近日簽署

SpaceX上市 馬斯克遠距敲鐘：以為公司成功機率10％

美伊將簽「伊斯蘭馬巴德宣言」 伊媒：解凍240億美元、解除所有制裁