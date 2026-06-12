將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國與伊朗打打談談，幾次浮上檯面的停火或是協議都無疾而終。《美聯社》指出，在川普政府專注於解決伊朗核能問題、促使荷姆茲海峽重開的同時，以色列則堅持打垮真主黨，同時也再次對支持真主黨的伊朗展開空襲。

以色列總理納坦雅胡8日表示，「伊朗攻擊了以色列，我就下令以軍空襲伊朗全境的軍事與經濟目標。」

在2026年2月底美國聯合以色列開始轟炸伊朗，引發伊朗與真主黨接連展開報復行動，中東緊張加速升溫。如果從哈瑪斯對以色列南部發動恐怖攻擊、以軍攻入加薩開始算，以色列身處接連空襲警報的日子，已經有1000多天。對此，以色列民間反應相當兩極。

廣告 廣告

以色列私人投資客夏尼指出，「伊朗不能像中東地區的老大，因為我們保護自己而攻打我們。如果他們來犯，他們會嚐到後果的。」

以色列導遊芭特爾說，「我認為以色列人民也是輸家。伊朗空襲沒有人能睡，小孩不能上學，大家無法上班。平常忙碌的餐廳現在空空如也。」

以色列國會大選預計2026年9月到10月登場，目前最有實力挑戰總理職位的反對黨領袖拉皮德，就認為在打擊伊朗經濟之外，政府必須有明確的戰略目標。

以色列反對黨領袖拉皮德8日表示，「政府讓人民躲在避難所裡，學校關閉、經濟癱瘓，政府提不出讓人能懂的戰略目標，即使國安團隊也是一樣。」

儘管同樣對伊朗強硬，但以色列最重要的支持者美國，在意的是解決伊朗核能問題，並達成協議重開荷姆茲海峽，讓國際能源與商業貿易乃至於油價物價恢復正軌。

美國總統川普5月27日曾說，「荷姆茲海峽是國際水域，沒人可以控制。我們會好好盯著，不讓任何人控制它。這是談判的一部份。他們想控制，但沒有人可以辦到。」

但伊朗除了內意見分歧，也始終對美方的決心有疑慮。伊朗外交部長阿拉齊5月15日表示，「現階段最重要的問題就是信任，我們根本無法信任美國人。」

官方的看法，在伊朗民間有相當的共鳴。德黑蘭居民阿瑞夫哈尼認為，「只要事關國家的經濟安全利益，就要全力達成。」德黑蘭居民佛魯吉說，「美國完全不可信，又來打我們。」

《美聯社》的分析指出，伊朗與真主黨有自己的困境。制裁無法鬆綁，伊朗的經濟勢必持續走下坡，而真主黨受到黎巴嫩政府的排擠，和以軍的壓迫攻勢，是堅持既定路線還是納入黎國政府軍，面對著兩難的局面。

而以色列和真主黨持續混戰，著實拖累了美國與伊朗的和談進度。伊朗裔美國學者，曾經在小布希時代到拜登政府，長期擔任白宮國安會重要幕僚的聶賈安加指出，美國真要妥善處理中東問題，對以色列還是有牌可打，畢竟以色列始終需要美國的支持。

倫敦國王學院訪問學者聶賈安加分析，「我認為川普總統即使無法完全控管納坦雅胡總理的行動，但仍能『影響』其幅度和規模，以及以方行動在政治上的效應範圍。」

學者指出，就算以蘇伊士運河加紅海航道來取代，仍舊要面對隨時會遭到攻擊的陰影，掌控紅海出口的葉門青年運動組織，跟哈瑪斯、真主黨一樣，都是伊朗在中東的盟友。《美聯社》認為，荷姆茲海峽重開與否如果在戰事拖延下懸而未決，對國際貿易、能源市場，乃至美以兩國和波斯灣周邊的親西方國家，衝擊程度不可小覷。

更多公視新聞網報導

美伊邊打邊談逾百日 波灣戰事衝擊油、物價

美伊一週內3度交火 國際油價同步走高

阿帕契直升機遭伊朗擊落 美軍發動空襲回擊

