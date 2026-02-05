美伊重啟核談判卻不談「飛彈計畫」 外媒曝：伊朗已部署至少5座「地下飛彈城」

[Newtalk新聞] 美國與伊朗預計於當地時間 6 日，在阿拉伯半島東南沿海的國家阿曼展開談判，並針對伊朗核協議相關內容進行深入討論。然而，在正式開始談判前，伊朗就先表明立場，強調不會將該國的「飛彈計畫」納入談判範圍。有外媒爆料稱，伊朗境內存在至少 5 座「地下飛彈城」，具備打擊以色列全境的能力，推測伊朗的強硬立場與該國的隱密部署策略有關。

《路透社》報導，伊朗在 2025 年 6 月的以伊衝突中，多次發射彈道導彈打擊以色列重要目標，前後總計造成數十人死亡、數十棟建築與公寓嚴重受損。雖然國智庫「戰爭研究所」（ISW）認為，伊朗約三分之一的飛彈發射器已於該次衝突中被以色列摧毀，但近期伊朗官員反覆強調戰力已完全恢復，甚至宣稱伊朗的導彈打擊能力「比以往更加強大」。

該報導指出，為提升戰場的生存率，伊朗採取了十分隱密的軍備部署策略，將部分彈道導彈發射設施部署在地下據點，打造「地下飛彈城」。報導稱，截至目前為止，已確認伊朗至少在德黑蘭周邊、克爾曼莎赫、森南及波斯灣沿岸等地設立 5 座飛彈城，並可能透過相關設施發射導彈打擊目標。

該報導強調，將飛彈發射設施部署在地下的計畫，大幅增加了西方國家「先發制人」打擊相關設備的難度，推測相關設施可能成為以色列與中東地區美軍部隊的一大威脅。

該報導也引用美國國家情報總監辦公室（ODNI）的評估報告，稱伊朗目前仍擁有中東地區最龐大的彈道導彈庫存。

美國智庫「軍備控制協會」也發布分析報告，認為伊朗的「飛彈計畫」綜合俄羅斯、北韓的設計理念及中國的技術援助，推測伊朗可能在衝突爆發後動用射程 2,000 公里的「泥石」（Sejil）、「加德爾」（Ghadr）等導彈打擊以色列全境的目標。

