美伊重啟核談判「好的開始」 伊朗外長：將持續對話

伊朗與美國今天(6日)在阿曼展開核談判。會後伊朗外長阿拉奇(Abbas Araqchi)表示，這場會談是一個好的開始，雙方將持續對話。

路透社報導，阿拉奇告訴伊朗國家電視台：「這是談判的一個好的開始，雙方都有共識將持續對話。至於後續如何推進協調工作，將由雙方政府決定。」

他強調，兩國談判代表回國後將進行內部討論，力求打破「不信任的高牆」。

阿拉奇沒有透露雙方會談的內容；美國白宮方面未立即發表評論。

在此之前，儘管美伊都表態願意重啟核協議談判，但美方希望將伊朗彈道飛彈計畫與德黑蘭對區域武裝團體的支持納入議程，伊朗則堅持只討論核問題。