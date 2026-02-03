美伊重啟核談判 學者：川普脅迫式外交若失敗 代價難承擔

新一輪「核談判」將左右中東戰爭與和平，李其澤認為，若川普的脅迫外交手段破裂，將恐釀壞事。（美聯社）

中東局勢近日再度走到戰爭與和平的十字路口。綜合外電報導，美國與伊朗官員將於本月6日在土耳其伊斯坦堡重啟核談判。國關學者李其澤副教授認為，這場由區域國家穿梭斡旋促成的會談，被視為化解當前危機的最後窗口；然而，與外交辭令同步升溫的，是雙方持續升級的軍事部署與強硬喊話。

李奇澤今（3）日指出，川普政府顯然延續其「極限施壓」路線。林肯號航艦打擊群逼近伊朗外海，美方高層不斷釋放警告訊號。川普更公開表示，若談判失敗，「不好的事情」將會發生，並以近乎挑釁的語氣回應德黑蘭關於「區域戰爭」的警告。這種以軍事實力為後盾的脅迫式外交，正是川普談判哲學的核心「透過恐懼壓力迫使對手在最後關頭讓步。」

廣告 廣告

另外在伊朗方面，則展現強硬與戒備並行的姿態。最高領袖哈米尼警告，美軍若動手將引發波及整個中東的連鎖反應；外長阿拉奇重申，彈道飛彈計畫「不在談判範圍之內」。衛星影像顯示，納坦茲核設施修復加速，部分核材料疑似轉移。德黑蘭釋放的訊息十分清晰：伊朗不僅不會繳械投降，也保留反制手段。

李其澤認為，本輪談判的癥結，在於美方提出的三項關鍵要求，「零濃縮鈾、限制彈道飛彈、停止支持區域代理人」，然而對伊朗而言，這幾乎等同全面戰略退讓。尤其是彈道飛彈，乃伊朗在常規軍力劣勢下維繫威懾能力的核心工具，也是其國族自尊的象徵。

不過局勢並非全然僵死，李其澤引述指出，伊朗可能在濃縮鈾議題上展現一定彈性，例如接受更嚴格監管或轉移高濃縮鈾，以換取部分制裁鬆綁。這種「低階妥協」或許是雙方唯一可行的交集。對德黑蘭而言，經濟壓力與內部不穩迫使其尋求喘息空間；對川普而言，在2026年期中選舉前塑造「和平締造者」形象，同樣具有政治價值。

李其澤形容，這場伊斯坦堡會談，本質上是一場高風險的膽小鬼博弈。川普賭的是伊朗經濟困境使其不敢開戰；伊朗賭的是美國無意在全球多線壓力下再開新戰場。

而真正的危險在於「誤判」。華府若錯估伊朗的反擊能力，將中東強權簡化為可被速戰速決的對象，後果恐難以承擔；德黑蘭若高估美方克制力，也可能因誤踩紅線而遭重創。一旦衝突升級，戰火不會侷限於伊朗本土。從伊拉克民兵到葉門胡塞武裝，整個區域都有被點燃的風險。荷莫茲海峽若受波及，全球能源與金融市場將首當其衝。

李其澤認為，6日的會談，更像是一場懸崖邊的煞車測試。沙烏地阿拉伯、埃及等區域國家的積極介入，顯示鄰國對失控風險深感憂慮。各方都明白，一旦擦槍走火，代價將遠超任何談判讓步。

而華府應認清軍事威嚇的邊界，將談判目標設定於可操作的範圍，而非追求對手全面屈服；德黑蘭亦應以實質核讓步換取經濟與安全空間。此刻，球不僅在川普手中，也在哈米尼手中。歷史的分岔點往往出現在最後一刻的判斷。理性與節制，或許才是這場危局唯一的出路。

【看原文連結】