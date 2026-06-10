美伊開轟美股翻黑！台股開盤一度跌逾400點 買盤急進場跌幅收斂

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股市配圖。廖瑞祥攝



投資人在科技股大漲後獲利了結、升息疑慮揮之不去，以及美伊再度開轟，美股三大指數翻黑，台指期夜盤受到影響，一度重挫超過2,000點，最終重新站回4萬3,800點。連累台股今（6/10）日開盤走弱，一度下挫逾400多點，隨即買盤進場撐盤，目前來到4萬4,557.4點，跌幅出現收斂；而權王台積電以2,285點開出，下跌20元，出現微幅震盪。

伊朗擊落一架在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏的美國阿帕契直升機，加劇市場對中東戰爭停火前景的擔憂。不過，美能源部長萊特 (Chris Wright) 表示，荷姆茲海峽的船運流量正顯著回升，又美國總統川普依舊聲稱，美伊可望在「兩到三天內」達成協議，使得國際油價再度下跌。

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儘管油價回落， 美股再度遭遇賣壓，AI概念股反彈行情迅速熄火，半導體與伺服器族群普遍走低，顯示市場對AI熱潮的情緒轉為悲觀，另外，近期SpaceX預計本週掛牌，又一家市值逾兆美元的公司即將登場，恐促使投資人調整其他主要科技股。

美股三大指數翻黑，標普500指數下跌19.08點，跌幅0.3%，收7,386.65點；那斯達克指數下跌250.84點，跌幅1%，收25,678.82點；費城半導體指數震盪更加劇烈，盤中一度大跌8.6%，終場跌250.84點、收斂為1.9%。僅道瓊斯工業指數上漲86.10點，漲幅0.2%，收50,872.11點。

台指期夜盤開盤時，原本以44,700點、上漲23點開出後，一度上衝至44,892點、上漲215點，但在多頭無力追價下，又快速翻黑至44,405點、下跌272點，但隨後拉回至平盤附近震盪整理。

在個股方面，台積電ADR頂住賣壓，終場微幅收漲1.09美元，或0.26％，收在427.89美元。反映在台股上，台積電以2,285元開出，下跌20元，買盤持續進場；股王信驊以1萬7,460點開出，隨後上漲15元、來到1萬7,870元；股后穎崴開盤也下挫，目前在8,580元。

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