美伊間接談判 阿曼居中斡旋

記者潘紀加、丘學陞／綜合報導

美國與伊朗6日於阿曼舉行間接談判，盼緩解區域局勢，但雙方立場存在巨大分歧，且美軍已在中東集結大批兵力，更在會前呼籲公民盡速離開伊朗，外界認為達成協議機會渺茫。

《以色列時報》報導，美伊代表團6日上午先後抵達阿曼首都馬斯開特郊外宮殿，較原定時間推遲1小時。美方代表團由特使魏科夫、川普女婿庫許納、美軍位於中東的中央司令部司令古柏上將等組成；伊朗則由外長阿拉奇率團，在阿曼外長布沙迪擔任中間人的情況下，展開間接談判。

報導指出，美伊與阿曼團隊在約1.5小時後就離開會場，阿曼外交部隨後證實就伊朗核計畫進行斡旋，不過會談重點仍是為後續談判創造有利條件，進而實踐持續的安全與穩定。

伊朗在會談前堅持將議程限縮於核協議談判，但美方要求擴大範圍，將濃縮鈾庫存、限制彈道飛彈計畫、停止向代理人供武等納入討論，被伊朗視為「對主權不可接受的侵犯」，凸顯雙方分歧巨大。

美國駐伊朗虛擬大使館，會前也發布安全警訊，敦促美公民盡速離開伊朗，加上美軍已在中東部署重兵，外界認為美軍近期對伊朗動武的可能性升高。

阿曼外長布沙迪（右）與魏科夫（中）、庫許納會面，並展開與伊朗的間接會談。（達志影像／歐新社）