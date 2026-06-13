美伊雙方曝協議接近完成 美軍仍擊落多架伊朗無人機

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美軍12日據報擊落了多架朝荷姆茲海峽方向飛行的伊朗攻擊無人機。（圖／達志／美聯社）

美伊即將達成停戰協議？儘管華盛頓（Washington）與德黑蘭（Tehran）皆在12日宣稱和平談判取得進展，但美伊雙方當天仍爆發最新一輪的軍事衝突。

據《路透社》的獨家報導，1位美國高級政府官員12日透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將​​在未來幾天內簽署初步協議。

擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。

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1位不願具名的美國官員告訴記者，該協議的內容已達到川普設定的核心目標，使談判「處於相當好的階段。」

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則在國家電視台上表示，局勢仍有可能發生變化，但這項初步協議表明，伊朗已經從衝突中變得更加強大，「伊朗是這場對美戰爭的勝利者。」

然而，知悉內情的匿名消息人士卻透露，美軍12日擊落了多架朝荷姆茲海峽方向飛行的伊朗攻擊無人機。他聲稱，這些無人機對商業航運交通構成了威脅。

美國總統川普（Donald Trump）12日稍早也警告伊朗，不要再向試圖通過荷姆茲海峽的船隻發射更多無人機，並表示德黑蘭當局「最好趕快把事情處理好，而且速度要快！」

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