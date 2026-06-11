美伊一週內3度交火 國際油價同步走高

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美軍中央司令部公布畫面，表示美國海軍勃克級驅逐艦「麥可墨菲號」發射多枚戰斧巡弋飛彈，對伊朗軍事設施展開打擊。目標包括軍事監控系統、通訊設施以及防空據點，行動歷時約4個小時。這也是美軍阿帕契攻擊直升機墜落後，美方最新一波報復行動。

伊朗媒體則報導，南部阿巴斯港、西里克和米納布等地接連傳出爆炸聲響，顯示波斯灣沿岸多處軍事設施遭到攻擊。

面對美軍空襲，伊朗隨即展開反擊。伊朗革命衛隊表示，分兩波攻擊科威特境內2個空軍基地，鎖定18個美軍目標；同時也對巴林的空軍基地發動攻擊。

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伊朗媒體另外指出，革命衛隊出動無人機攻擊駐紮巴林的美國第五艦隊相關設施，目標包括愛國者防空飛彈系統的雷達和通訊設備。

這是美國和伊朗這週以來第3度互相空襲。雙方原本維持約2個月的停火，在你來我往的行動下快速惡化，外界也擔憂衝突可能擴大到整個波灣地區。受到中東局勢升溫及美國原油庫存下降影響，週三國際油價全面走高。

就在戰事升溫之際，美國總統川普10日表示，美軍從上個月以來秘密護送200多艘商船通過荷姆茲海峽，協助超過1億桶石油進入國際市場。

美國總統川普表示，「你們知道我們運出數百萬桶石油嗎？沒有人知道這件事。你知道誰對此一無所知嗎？伊朗，他們現在才知道。前幾日深夜，我們在沒有開燈下，開走了22艘船，因為他們沒有雷達，都被我們炸掉了。」

儘管川普透露，伊朗高層已透過管道表達希望停止轟炸的意願，但他同時警告，如果德黑蘭拒絕接受美方提出的協議，軍事打擊將持續、甚至升級。

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