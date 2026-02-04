美伊6日會談前夕...伊朗無人機接近林肯號航母 美軍：已被戰機擊落

美國和伊朗預定6日在土耳其舉行會談，這是去年6月美伊軍事衝突以及伊朗核設施遭轟炸後，雙方官員首度面對面接觸，不過會談前有突發狀況，美軍表示，伊朗一架無人機在阿拉伯海逼近林肯號航空母艦，美國戰機隨即將它擊落；此外，伊朗革命衛隊的艦艇在荷姆茲海峽騷擾一艘美國油輪，但無功而返，針對這些滋擾事件，白宮表示會談不受影響、按原定計畫進行。

伊朗革命衛隊滋擾美油輪 美軍驅逐艦解圍

美國和伊朗預定本周在土耳其舉行會談，不過美軍表示，一架伊朗的夏德-139無人機3日在阿拉伯海，以具侵略性方式逼近林肯號航母，林肯號艦載F-35C匿蹤戰機將它擊落，美方人員和裝備都未受損；接著伊朗革命衛隊的艦艇在荷姆茲海峽騷擾，甚至威脅要扣押一艘美國油輪，在美軍驅逐艦護航下解圍。

美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談如期舉行

儘管對方挑釁，白宮表示和伊朗的會談仍按原定計畫進行，不過有消息說伊朗想要更改會談地點，川普前一天曾警告，如果雙方無法達成協議，將會發生糟糕的事情。

恐怖黑煙直竄天際，伊朗首都德黑蘭西部一處市集3日突然發生大火，所幸並未造成人員傷亡，起火原因還有待調查，不過在伊朗國內動盪不安的敏感時刻，任何意外都引發外界聯想。

