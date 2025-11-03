美休士頓港前九月累計貨櫃量突破300TEU創新高

根據英國航運相關網站表示，位於美國德州的休士頓港宣布，該港在今（二○二五）年前九月累計處理貨櫃量突破三百萬TEU，較去年同期成長約五％，創下該港有史以來最快達成此一貨櫃量紀錄。

休士頓港官方數據顯示，今年一月至九月貨櫃總量較去年同期成長約五％；今年九月（單月）貨櫃處理量為三十三萬七千六百五十九TEU，比去年同期成長約二％。

休士頓港出口裝載量表現亮眼，九月出口裝載較去年同期成長約十三％，前九個月也成長約七％，主要受惠於休士頓地區在樹脂及製造產品出口上的強勁需求。進口裝載雖略有趨緩，但今年前九個月仍較去年同期成長約三％。

在其他貨類方面，鋼材進口在九月大幅減少約五十六％，但今年前九個月幾乎持平。一般貨物則略增約一％。至九月為止，經由休士頓港公共碼頭處理總噸位達約四千一百五十九萬三千九百七十二噸，較去年同期成長約五％。

休士頓港指出，儘管第四季貨量成長速度預期將有所趨緩，但整體年度表現仍將維持穩健。

分析師表示，休士頓港是美國重要海港之一，其貨櫃量及年內成長率表現亮眼，顯示該港在全球供應鏈及海運物流中仍具備強大競爭力。此次突破三百萬TEU，象徵休士頓港在貨櫃運作、裝卸效率與市場需求方面都持續提升，而裝載貨櫃中，出口部分成長明顯，反映休士頓地區在特定製造品與工業樹脂出口領域的優勢。