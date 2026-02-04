美佛州急凍下「綠鬣蜥雨」！民眾撿屍做「三杯蜥捲餅」。圖／翻自@HustleBitch_

美國佛羅里達州在週末受寒流侵襲，氣溫驟降，導致當地民眾再度看到「綠鬣蜥雨」，也就是樹上的綠鬣蜥會凍到自己掉下來。就有民眾開始「撿屍」，更做成「三杯蜥捲餅」，引發網友好奇。

綠鬣蜥被「撿屍」 不是真的凍死

每一年佛州的冬天，若有強烈寒流來襲，就會看到「綠鬣蜥雨」。這些綠鬣蜥是俗稱的「冷血動物」，身體體溫無法像哺乳類動物一樣保持恆溫，因此每到天氣寒冷之際，這些綠鬣蜥就會進入「死亡狀態」，但牠們不是真的死了，而是進入一種蟄伏狀態（torpor），讓身體機能暫時停止以度過低溫。一旦氣溫回升，牠們便會甦醒過來。

廣告 廣告

週末的這一波寒流，再度讓綠鬣蜥們進入「死亡期」，因此從樹上陸續掉下許多綠鬣蜥，當地人又稱為「綠鬣蜥雨」。不過綠鬣蜥作為入侵物種，已對佛州的生態系統構成嚴重威脅，當地政府每年都會處理綠鬣蜥的數量，並會利用寒流時期，開始積極「撿屍」。

三杯蜥捲餅登場 綠鬣蜥蛋蛋做成醬料

就有一名民眾指出，他也到路上「撿屍」，並將綠鬣蜥進一步處理，做成「三杯蜥墨西哥捲餅」。他先使用蒜頭、洋蔥、月桂葉等來煮湯，再川燙蜥肉，這樣能去除蜥肉的腥味；待蜥肉煮熟後，再用平底鍋煎一煎，就能做成「三杯蜥捲餅」。此外，他稱使用20顆綠鬣蜥蛋蛋，再加上酪梨一起放入果汁機攪，就是他的特製醬料。

網友們看到就直呼：「乍看很像雞肉耶！」、「這我不敢吃。」、「看起來好像還不錯吃。」、「可憐的綠鬣蜥被煮熟了。」其實綠鬣蜥每單位蛋白質含量跟牛肉一樣，比雞肉還高，但專家也建議，野生綠鬣蜥恐帶有沙門氏菌，威脅人體健康。不過在中南美洲，則有專門繁殖的農場，也是當地的傳統料理之一。



回到原文

更多鏡報報導

悲報！秘境沙灘被大量網紅殘害變垃圾島 地主決定封閉

慎入！綠帽夫捉姦車震變謀殺 活活火燒烤死小王

41J肉聲／慘！柯南、寶可夢接連「辱華」 遭中國民眾抵制

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西