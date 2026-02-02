美佛州罕見寒流 大量綠鬣蜥凍僵從樹上墜落成奇觀

美國佛羅里達州近日遭遇罕見寒流，導致大量綠鬣蜥因低溫而癱瘓從樹上墜落，居民紛紛前往收集這些凍僵的爬蟲類動物。當地政府面對數量龐大的「冷凍」蜥蜴，特別設立臨時收集站，民眾可將收集到的綠鬣蜥送往處理，或讓牠們在陽光下回溫後自行離去。

「有害動物移除服務」公司「蜥蜴解決方案」（Iguana Solutions）的基爾戈爾（Jessica Kilgore）表示，她曾沿著佛州好萊塢海灘徒步，就收集了「數百磅重」的墜落蜥蜴，這些蜥蜴數量如此之多，民眾根本「像撿復活節彩蛋一樣輕易就撿到」。

通常情況下，佛州法律禁止民眾自行處理這些蜥蜴，但今年冬季情況特殊嚴重，佛羅里達州魚類和野生動物保育委員會（FWC）決定在全州設立臨時收集點。基爾戈爾解釋，FWC會將收到的蜥蜴轉交給州外持照販售商，或進行人道安樂死處理，但居民並非被強制上繳這些爬蟲類動物。

基爾戈爾特別強調，「如果你想讓牠解凍，可以將牠移到陽光下，牠很快就會爬回樹上；但如果你想幫助環境並移除牠，你需要聯絡FWC尋找收集點，他們會以人道方式為你處理牠。」

佛羅里達州有許多外來種爬蟲類動物，這些物種主要透過非法寵物交易引入，從緬甸蟒蛇到阿根廷巨蜥都有。據估計，佛州樹頂上通常棲息著超過一百萬隻綠鬣蜥。當溫度驟降時，這些冷血生物會變得無法活動，導致大量蜥蜴從樹上墜落的奇特現象。

為了控制入侵物種數量，佛州政府贊助多項活動，包括每年舉辦的「佛羅里達捕蟒挑戰賽」（Florida Python Challenge），希望逐步減少蟒蛇族群。面對這些外來物種帶來的環境挑戰，當局持續尋求有效的管理策略，而這次的寒流也意外提供了控制綠鬣蜥數量的機會。

