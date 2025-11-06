美作家指美總統支持台灣日子已不復返 顧立雄：以實力確保和平政策不變

美作家指美總統支持台灣日子已不復返，國防部長顧立雄強調，以實力確保和平政策不變。（圖／林煒凱攝）

國防部長顧立雄今天（6日）指出，就安全議題而言，台美的共識就是強化自我防衛能力，美國不但會協助台灣，也同時結合印太周邊的理念相近國提升共同嚇阻能力，「以實力來確保和平，是美國不變政策方向。」

顧立雄今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢前，接受媒體訪問時作了上述表示。

鑑於美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）透過視訊演講參與第23屆遠見高峰會，佛里曼說「那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。」

面對媒體詢問佛里曼所說「美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。」顧立雄在回覆時指出，佛里曼在演說中有提到台灣應發展先進科技以利成為不可或缺的角色，台灣也正朝這點努力。就安全議題而言，台美的共識就是強化自我防衛能力，美國不但會協助台灣，也同時結合印太周邊的理念相近國提升共同嚇阻能力，「以實力來確保和平，是美國不變政策方向。」

另外，媒體也詢問外傳國軍擬購置635套「可攜式無人機反制系統」，並編列於特別預算中。顧立雄則表示，全案仍在建案當中，不便透露細節。



