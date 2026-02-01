美作家撰黃金島故事掀迴響 228抗暴戰士憂台不團結

（中央社記者張欣瑜舊金山31日專電）美國自由撰稿人凱姆（Anna Beth Keim）走訪台灣多年，將228抗暴戰士黃金島的生命故事撰寫成書，在美國引發迴響。她今天分享，黃金島生前最擔憂的始終是台灣內部不夠團結，認為缺乏凝聚力是最大的威脅。

現居波士頓的凱姆，今天現身北加州台灣同鄉聯合會年會，與在美台灣人一起坐圓桌、吃台式便當。她的作品「天無絕人之路：從黃金島的一生看見台灣歷史」（Heaven Does Not Block All Roads: A History of Taiwan Through the Life of Huang Chin-tao）去年出版，受到美國大學、智庫及在美台灣人，特別是年輕世代的關注。

黃金島1926年出生於日治時期的台中，曾在二戰期間作為日軍士兵在中國作戰；戰後，他參與228事件反抗行動、對抗政府；在數十年的戒嚴時期，他被關押長達24年，最終重獲自由並投入台灣民主運動。這本作品透過他的一生，講述台灣百年歷史。

凱姆今天向在美台灣社群分享創作；回憶2016年第一次見到黃金島，當時他已年逾90歲，卻不吝帶著她實地走訪祖厝；在她眼中，黃金島為人坦率，「有什麼說什麼」。

她說，外界稱黃金島為228抗暴戰士，但他本人並不以英雄自居，「會告訴我一些讓自己看起來沒那麼英雄的細節」，反而讓她相信，黃金島是在如實描述當時的情況。

對凱姆而言，黃金島是個不同於常人的人物，有種與傳統亞洲社會截然不同的生命觀，不覺得自己經歷的磨難是件難以啟齒之事，甚至對於能挺過這一切感到相當自豪。

當在美年輕世代問凱姆，「我們能從這段歷史中獲得什麼樣的啟發？」凱姆回應，「黃金島的勇氣，還有他始終堅信的大我價值。」儘管有那些創傷，但從未退縮。

凱姆表示，黃金島最擔憂的，其實始終是台灣內部的不團結，「對他來說，缺乏凝聚力才是最大的威脅」。

她也分享自身觀點，表示台灣在建立民主的過程中有許多令人欽佩的故事，而在當前中國入侵的威脅之下，台灣內部建立更強的團結與共識，顯得格外迫切。

「可惜他沒能等到這本書出版（便過世了）。」凱姆說，她經常會想，倘若黃金島還在世，不知道會不會喜歡這本書。去年，凱姆還帶著書前往黃金島的靈骨塔位，將它送給「阿伯」，這是她稱呼黃金島的方式，在其家人鼓勵下，擲筊詢問「阿伯」是否喜歡。

凱姆描述這段令她「非常緊張」的擲筊經歷時，引來一片笑聲。她也笑說，幸好是聖筊。（編輯：張芷瑄）1150201