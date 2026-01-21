美併格陵蘭加重危機感! 丹麥F-16正式退役 全面換裝第五代戰機 F-35

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機，也將計畫全面改成更先進的F-35戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

[Newtalk新聞] 美國總統川普對格陵蘭島的野心日益增長，格陵蘭所屬的丹麥軍力也被放大檢視。據「寰球戰略解讀」消息指出，丹麥皇家空軍最後一批 F-16 戰機於 1 月 18 日正式退役，結束超過 40 年的服役歷史。這也代表丹麥正式成為全球第三個全面列裝第五代 F-35 戰機的空軍部隊，正式邁入「全隱形」戰機時代。

F-35 隱形戰機。(示意圖) 圖：擷取自《騰訊網》

文章提到，丹麥皇家空軍自上世紀 70 年代末開始訂購 F-16 戰機，雖然機隊高齡，但在精密的維護下仍保持高效運行。根據「寰球戰略解讀」指出，這批戰機曾在 1999 年參與北約「盟軍行動」空襲南斯拉夫；2002 年起部署阿富汗支持反恐；2011 年空襲利比亞，隨後參與中東「持久自由行動」，在伊拉克與敘利亞領空執行任務，甚至曾與敘利亞軍隊發生衝突。而後長期於波羅的海執行任務，在俄羅斯邊境執行空中巡邏。

廣告 廣告

隨著 F-35 交付，這批 F-16 「老兵」將出口至阿根廷，部分則捐贈給烏克蘭。丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）更證實，烏克蘭可使用這些戰機打擊俄羅斯境內目標。

F-16戰機。(示意圖) 圖：張良一/攝(資料照)

根據分析，丹麥皇家空軍的 F-16 與 F-35 技術差距超過 30 年。F-35 憑藉獨特的傳感器與隱身能力，在歐洲上空收集俄羅斯防空系統的電子情報，形成「電磁頻譜決鬥」。

在當前軍事技術中，文章分析認為，僅有中國的殲-20 與殲-35 能與 F-35 在複雜程度上相提並論。F-35 在歐洲市場表現出絕對優勢，在多次招標中擊敗 F-18 與「颱風」等競爭對手。

解放軍殲-35隱形戰機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脈

丹麥採購 F-35 的過程並非一帆風順。根據「寰球戰略解讀」報導，2019 年時任美國駐哥本哈根大使卡拉·桑茲（Carla Sands）曾施加巨大壓力。桑茲當時批評丹麥原訂的 27 架 F-35 數量遠少於現有的 F-16 機隊，扣除留在美國亞利桑那州訓練的數量後，部署在本土的戰機恐不足以防衛。在美方壓力與戰略需求下，丹麥最終決定將訂單規模從 27 架追加至 43 架。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

加百年來首次針對美軍入侵兵推! 戰略要地恐2天就淪陷 只能游擊戰反抗

56小時內16中國軍機奔伊朗! 美戰機也抵中東 伊狙擊手射殺屋頂抗議民眾