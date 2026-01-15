美侖山扶輪社平和國小單車壯遊 徐榛蔚攜手學子挑戰自我





花蓮縣壽豐鄉平和國小及家長會15日辦理「平和國民小學114學年度畢業生單車挑戰壯遊」出發儀式。縣長徐榛蔚親自出席，與美侖山扶輪社友一同騎行單車，陪同學子沿台九線向南挑戰部分路段，以實際行動為即將畢業的學子加油打氣，開展健康有氧的運動人生，更讓永續環保的教育理念向下紮根。

縣長徐榛蔚表示，看到孩子們願意走出校園，用雙腳踩踏單車，實地認識家鄉的自然生態與人文資產，這份勇於挑戰自我的精神令人感動。感謝美侖山扶輪社及各界單位的慷慨贊助，與縣府共同挹注資源，讓孩子們能透過這場畢業成長禮，在磨練心志的同時，凝聚愛鄉共識並增進師生與親子間的情誼。

此次單車壯遊活動由平和國小及家長會主辦，參加對象包含畢業班學生8人，以及教練、老師、家長與美崙山扶輪社社友等人。計畫旨在透過長距離的騎乘，讓學生在畢業前接受意志力的試鍊，將挑戰困境的精神轉化為未來成長的養分。

活動由校長柯維棟擔任總領隊，美侖山扶輪社社長林宏諺及眾社友，15日從平和國小出發，途經林榮、林田山、瑞北、松浦等地，終點預計抵達池上。16日行程則包含池上牧野渡假村參觀、金色豐收館食農體驗及陶藝課程，最後由池上車站採取「人車共乘」區間車方式返回壽豐，圓滿完成畢業挑戰。

