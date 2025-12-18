美供應鏈歷經關稅動盪 逐步回穩

根據英國航運相關網站引述，物流科技公司project44最新發布《十二月關稅報告》指出，美國供應鏈在歷經一年由關稅政策所引發的劇烈動盪後，已出現初步穩定跡象。至於法律挑戰與貿易政策走向的不確定性，仍為明（二○二六）年航運市場前景蒙上一層陰影。

報告顯示，海運市場正逐步回歸供需平衡。自四月二日「解放日關稅」以後，航商因需求疲弱或艙位過剩而取消空班航次（Blank Sailings）已自高峰大幅下降六十五％，顯示航線時刻表的可預期性，在數月動盪後逐漸恢復。

project44行銷長Brian Cooper表示，美國供應鏈正在從關稅衝擊中走向穩定，航商已重拾較為規律的航班安排，進口商也持續分散採購來源。由於來自中國的進出口貨量仍明顯低於往年，印尼與泰國在美國供應鏈中的角色日益重要，但目前仍難以斷言這些轉變已成為長期趨勢。他指出，最高法院即將作出的裁決及仍在進行中的退稅訴訟，使政策環境依舊充滿不確定性，未來仍可能再度出現波動。

此次關稅調整於四月二日實施，對幾乎所有進口商品課徵十％統一關稅，部分產業更提高至四十％。政策推出後，企業紛紛重新檢視採購策略、定價模式與庫存管理，導致供應鏈短期內大幅震盪。四月期間，project44追蹤美國主要航線空班航次數量一度攀升至一百三十一班，集中於亞洲至美國、中國至美國及美國至中國等航線；至十一月已降至四十六班，回到該公司認定的正常水準。

美中貿易量在二○二五年持續承壓。project44數據顯示，截至十一月，美國自中國進口量較去年同期下降二十八％，對中國出口則年初至今下滑四十一％。不過，十一月出口年減幅僅剩二十三％，為今年以來最低，可能反映近期雙方貿易對話帶來初步改善。

另一家數據供應商DescartesSystemsGroup在其《十二月全球航運報告》中，也呈現中國貨量走弱趨勢。數據顯示，十一月美國貨櫃進口量為二百一十八萬三千零四十八TEU，較十月減少五點四％，並較去年同期下降七點八％。其中，中國貨量繼去年同期減少十七萬四千六百五十TEU，跌幅達十九點七％。

隨著中國貨量下滑，東南亞供應商市占持續擴大。project44指出，美國自泰國進口量年初至今成長三十三％，自印尼進口則增加三十四％，即便兩國自一月以來面臨關稅上調十九％及部分產品附加稅，仍展現強勁動能。Descartes的十一月數據亦顯示，越南進口量較去年同期增加十五點四％，泰國大增二十七點二％，印尼則成長十八％。

Descartes產業策略總監伍德（Jackson Wood）表示，除季節性因素，十一月美國貨櫃進口量下滑，也反映進口商在關稅環境多變下持續保持審慎態度。儘管近期美中協議在短期內舒緩壓力，但長期貿易關係仍充滿不確定性，加上《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅的法律挑戰、地緣政治風險，及紅海航線持續存在安全疑慮，都使市場對未來走勢保持保守。

整體而言，航運時刻表已逐步正常化，供應鏈來源也出現多元化趨勢，但隨著最高法院即將裁定關稅授權是否合憲，及多起大型進口商退稅訴訟仍未落幕，市場仍存在再度波動的可能性，二○二六年初的不確定風險仍不容忽視。