美促台開放市場 學者：農業關鍵在「把關」而非補貼

在台美貿易談判持續推進下，下一步恐將開放汽車與農產品市場。學者指出，汽車進口關稅鬆綁確實較為明確，對國內消費者而言是好事，不必過度擔心；至於農業若開放，關鍵則是能否落實食品安全標準及檢驗機制。

台、美數週後將簽署對等貿易協定(ART)，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮坦言美方要求全面市場開放，包括農工產品等非關稅貿易障礙，須與國際標準對齊。市場關注政府下一步就是開放汽車與農產品市場。

中華經濟研究院經濟展望中心副主任楊晴雯受訪時分析，美國對台灣農產品市場開放抱持高度期待，這是長期以來的壓力，但農業議題不只是產業競爭，更牽涉到食品安全與糧食安全，無法單純用關稅高低衡量。她指出，「這不是一個只談稅率、數量就能解決的問題」，所以政府會怎麼開放目前還難以判斷。

她認為，糧食安全與國民健康應是政府在談判中不能輕易讓步的紅線，「這不只是保護產業，而是保護人民」；因此，若開放農業無可避免，關鍵應是能否落實食品安全標準及檢驗機制，而非補貼措施。她說：『(原音)其實這有點tricky，事實上我們自己去美國我們也都吃美豬，所以真正的關鍵在於說我們對於食品安全、檢驗的機制跟標準其實都存在，所以變成在執行上面你怎麼樣讓這些安全檢查的機制可以去落實，我覺得是比較重要的。』

在汽車產業方面，楊晴雯指出，汽車進口關稅鬆綁確實趨勢較為明確，若美國進口汽車降稅，「對消費者是好事」，不必過度擔心；她也認為台灣汽車產業本就不具整車製造的量體優勢，未來更應聚焦汽車零組件領域，特別是出口導向的發展策略，尤其汽車零組件若適用232條款，可獲最優惠待遇，對廠商是一大利多。

至於汽車降稅是否會衝擊就業市場？楊晴雯坦言「這不可避免」；她指出，早在淨零轉型與新能源車發展階段，產業界就已意識到技能轉換的重要性，未來企業若要在開放與轉型中存活，必須同步協助員工提升技能、跟上產業轉型腳步，「跑得快的人比較容易生存」。

楊晴雯也提醒，企業在布局海外市場時，不能再用「一套標準走天下」。她指出，美國與歐洲市場的規範正逐漸分歧，尤其歐盟碳邊境調整機制(CBAM)上路後，對環境法規與合規要求更為嚴格，企業必須更清楚自身的市場定位與客群，提前因應不同市場的法規與履約要求。(編輯：鍾錦隆)