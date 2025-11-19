美促我資助第三國國防合作案 揭仲：分擔美第一島鏈軍事開銷

美國國會公布報告，點出中國大陸可能攻台的三個時間點，同時建議應開啟對外軍售合作新模式，由台灣資助第三國國防合作案；國防部對此暫無回應。國防院戰略所所長蘇紫雲提醒，必須注意不會造成區域軍力失衡導致衝突更加劇，其次也要符合美國對武器輸出的最終使用國要求。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，美方的建議，說穿了是為分擔美軍在第一島鏈的軍事投資與開銷，但在國內多項軍事建設需求且資源有限的情況下，還是應以國內建設為優先。

蘇紫雲認為，台灣曾提供UH-1H直升機等退役裝備給中南美友邦，還曾在伊拉克戰爭期間提供美軍所需彈藥，因此包括軍事裝備、人道器材物資裝備以及網路安全等新興技術援助等，都是台灣可回饋國際社會的項目。

不過，蘇紫雲指出，這類援助必須相當謹慎，首先須注意不會造成區域軍力失衡導致衝突更加劇，其次美製裝備必須徵求美方同意，並符合對武器輸出的最終使用國條款的要求。

揭仲認為，國軍對國內的戰力整建都需要不少經費，在國防財力有限的前提下，應該優先、專注挹注國內的國防建設，其實並無太多餘裕支援他國。其次，美方報告的建議，說穿了其實是為了分擔美軍在第一島鏈如菲律賓及西南諸島的軍事投資與開銷；但問題是日本、菲律賓敢不敢接受台灣的援助？在欠缺正式條約或協議的保障下，是否存在很多變數？

揭仲認為，中共軍改十年至今，恐怕還沒完全建立網狀化作戰能力，也尚未培養出熟悉現代化作戰的指揮人才，因此二○二七之前還無短時間完成攻台任務的能力。

但是，揭仲也認為，以共軍目前的動員能力，若要攻台並且占領全台，仍需進行非常大規模的軍事、物資集結與動員，連共軍內部也認為不可能毫無預警就達成由演轉戰的行動。

