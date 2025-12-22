美俄不同調！川普特使稱邁阿密會談有成效 克宮認和平前景未改善

2025年4月11日，美國總統川普特使魏科夫（右）與俄羅斯總統普丁的親信德米崔耶夫，在聖彼得堡的一場會議中交談。路透社資料照片



美國總統川普特使魏科夫接連與俄羅斯、烏克蘭及歐洲官員會談後，他在週日（12/21）表示，過去3天會談旨在結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，重點是協調各方立場，並稱此舉「富有成效」。克里姆林宮則認為，烏克蘭與歐洲並未改善和平前景。

魏科夫（Steve Witkoff）與川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner），週六在佛州與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）會晤後，兩人週日先後會見烏克蘭及歐洲官員，隨後與烏方首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團單獨會談。

魏科夫在社群媒體發文稱，週日的會談聚焦於「烏克蘭、美國與歐洲間的共同戰略方針」，並指會談「富有成效且具建設性」。他在另一篇發文同樣稱與德米崔耶夫的會談「富有成效且具建設性」，並指俄羅斯仍全心致力於實現烏克蘭和平。

然而，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）週日稍早表示，烏克蘭與歐洲對現行和平提案的貢獻，並未改善和平前景，但他指出，德米崔耶夫預定週一返回莫斯科，並向普丁報告會談成果。「之後我們將制定後續行動方針，包括與美國的接觸方式。」

川普持續施壓烏克蘭與俄羅斯盡快就結束這場持續近4年的衝突達成協議，但俄羅斯希望保留其佔領的烏克蘭地區，基輔方面則拒絕讓步。邁阿密會談是美俄烏三方就美國擬定的20點停戰方案進行的多項磋商最新進展。

魏科夫指出，美烏會談聚焦四大要點，分別是深化20點方案、建立多邊安全保障框架、制定美國對烏安全承諾方案，以及推動經濟重建與繁榮計劃。他強調，談判代表們特別關注「時間表」與「後續步驟的執行順序」。

美國、烏克蘭及歐洲官員此前表示，在結束戰爭的談判中，基輔的安全保障問題已取得進展，但這些條款能否被莫斯科接受仍不明朗。6名知情人士更向路透社透露，在邁阿密會議前夕，美國情報機構報告顯示普丁尚未放棄吞併烏克蘭領土的野心。

針對路透社的報導，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在X平台回應稱，情報評估顯示俄羅斯「目前不具備征服並佔領整個烏克蘭的能力，歐洲更不用說了」。

