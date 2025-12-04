美俄不同調？川普稱會晤「非常好」、普丁強烈想達成協議

美國總統川普（Donald Trump）於3日表示，他的高級顧問威特科夫（Steve Witkoff）與女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）已於2日在莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行了長達五小時「非常好」的會晤。

美國總統川普表示，美俄會晤進展 「非常好」 。（圖／美聯社）

《Axios》3日報導，美國總統川普3日在白宮橢圓形辦公室證實，美國特使威特科夫與他的女婿庫許納已於2日在莫斯科與俄羅斯總統普丁進行了長達五小時的會晤。這是美國就該次會談的首次公開置評，重點聚焦於川普提出的俄烏和平計畫。川普透露，顧問們帶回的消息顯示普丁強烈希望能達成協議以結束戰爭，並形容這次的會議進展「非常好」。

廣告 廣告

據報導，威特科夫與庫許納在2日晚間從美國駐莫斯科大使館致電川普進行匯報。川普向記者轉述，兩位顧問的印象是普丁「希望看到戰爭結束」，且「非常強烈地想要達成協議」。川普起初形容會談「相當好」，隨後更正為「非常好」，但他同時也謹慎地強調，目前尚不清楚最終是否真能達成和平協議，顯示談判仍充滿變數。

俄羅斯總統普丁（右二）與美國特使威特科夫（左中）、川普女婿庫許納（左一）2日在克里姆林宮舉行會談。（圖／美聯社）

儘管美方釋出正面訊號，但目前具體取得了何種進展仍不明朗。針對雙方談判最核心的癥結點——即俄羅斯的領土要求，普丁的幕僚聲稱雙方尚未達成任何妥協。這顯示儘管雙方有意開啟對話，但在關鍵的領土主權劃分問題上，俄方立場依然強硬，雙方對於核心利益的堅持使得和平協議的簽署仍面臨巨大挑戰。

另一方面，美方也積極與烏克蘭保持同步溝通。烏克蘭官員透露，威特科夫3日已與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的國家安全顧問烏梅羅夫（Rustem Umerov）通話，通報了與普丁的談判內容。烏梅羅夫預計將於4日前往邁阿密，與威特科夫及庫許納親自會面以延續談判。

澤倫斯基則於3日表示，正在與美方籌備會晤，烏梅羅夫將繼續與普丁的特使進行磋商。此外，他重申，只有烏克蘭的利益得到保障，才可能實現「有尊嚴的和平」，目前的外交活動必須伴隨著對俄羅斯的持續施壓。

延伸閱讀

曾與Kobe、歐尼爾聯手！湖人前中鋒坎貝爾逝世 享年57歲

NBA/字母哥大刪公鹿貼文 暗示下一站洛杉磯？

NBA/鵜鶘狀元又受傷 3周後再評估能否上場