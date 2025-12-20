美俄代表佛州會談 澤倫斯基促美對俄再施壓

▲烏克蘭總統澤倫斯基稍早在基輔表示，美國必須對俄「再多施加一點壓力」，才能真正結束戰爭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國談判代表定於20日在佛羅里達州會見俄羅斯官員，就終結俄烏戰爭展開新一輪談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早在基輔表示，美國必須對俄「再多施加一點壓力」，才能真正結束戰爭。

川普政府正試圖促成雙方達成協議，以結束這場俄國自2022年2月全面侵烏引發的衝突。在美俄代表的這場會議之前，美國已於19日先與烏克蘭和歐洲官員進行了會談。

法新社報導，澤倫斯基在基輔表示，美國必須清楚傳達立場，「若外交手段無效，就必須採取全面施壓。」他直言，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尚未感受到應有的壓力，並強調烏克蘭需要更多軍事援助，同時呼籲對俄羅斯整體經濟實施更嚴厲的制裁。

一名俄羅斯消息人士向路透社透露，蒲亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已經抵達邁阿密，並前往與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行會談。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前曾表示，他也可能加入會談。

不過俄羅斯消息人士表示，已排除德米崔耶夫與烏克蘭談判代表直接會面的可能性。

澤倫斯基20日表示，如果美國、烏克蘭和俄羅斯之間的三方談判能促進更多戰俘交換，並為各國領導人的會晤鋪路，烏克蘭將表示支持。

挑戰與分歧：蒲亭堅持立場

儘管外交動作頻頻，知情人士指出，美方情報報告持續警告，蒲亭的目標是全面掌控烏克蘭，這與部分美國官員聲稱莫斯科已準備好和平的說法相互矛盾。

蒲亭在莫斯科舉行的年度記者會上沒有做出妥協，他堅稱俄羅斯結束戰爭的條件自2024年6月以來未曾改變。當時他的要求包括：烏克蘭放棄加入北約（NATO）的抱負，並全面撤出俄羅斯聲稱擁有主權的四個烏克蘭地區。

基輔方面則明確拒絕，強調絕不會割讓莫斯科軍隊在近4年戰爭中始終未能完全攻下的領土。

