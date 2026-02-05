美俄僅存核武條約到期 美媒：雙方有望續守限制

美國與俄羅斯的「新戰略武器裁減條約」(New START)今天(5日)到期，各界擔憂可能掀起新的核軍備競賽。美國新聞網站Axios今天稍早引述消息人士指出，美國與俄羅斯正接近達成一項協議，兩國有望繼續遵守核武限制。

新戰略武器裁減條約規定了美俄核武數量上限，是這兩個全球最大核武國僅存的最後一道約束。

Axios引述消息人士表示，美俄兩國過去24小時一直在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比(Abu Dhabi)進行協商，但尚未達成最終協議。白宮對此未立即發表評論。

報導指出，美俄可能同意將條約延長6個月，但目前還不清楚雙方是否會針對此一延長簽署正式協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)稍早表示，若美方能正面回應莫斯科關於「繼續遵守核武條約限制」的提議，俄方願與美方對話。

新戰略武器裁減條約原定2021年到期，由時任美國總統拜登(Joe Biden)與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)延長5年。普丁去年9月提議雙方再遵守條約一年，爭取協商新協議的時間；川普則表示支持繼續對核武設限，但希望中國參與潛在的新條約。