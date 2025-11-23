美俄共謀「和平計畫」 讓川普乖乖聽話的普丁盟友是誰？
美國總統川普21日要求烏克蘭在一週內同意他推出的和平方案，內容包含要烏克蘭割地、裁軍、放棄加入北約，基本上就是俄羅斯總統普丁一直以來的要求。參與規劃這份和平方案的其中一人，是俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），在川普第一任期間，此人就和川普團隊有所往來。
川普提出的這份28點和平計畫，是川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和德米崔耶夫10月底在邁阿密討論後推出。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、以及名義上是俄烏特使的凱洛格（Keith Kellogg）基本上被排除在外。
雖然國務院強調盧比歐有參與，不過消息人士指出，他最多只是聽取了簡報，且這份28點和平計畫裡有些條款是盧比歐之前早就表態拒絕的。至於在美國白宮一直都沒有存在感、在俄國克里姆林宮也不討喜的凱洛格，已經宣布明年1月將卸任。
魏科夫和庫許納現在是川普擺平各地衝突的老班底，例如以色列和哈瑪斯的停火協議也有他們登場，兩人都熟悉房地產開發，本報在10月一篇報導曾詳細介紹過，在此不贅述，就來說說德米崔耶夫。
德米崔耶夫現年50歲，出生於基輔，但他強調自己「不是來自烏克蘭，而是來自蘇聯」。據總部在拉脫維亞的俄語獨立媒體《Meduza》報導，德米崔耶夫17歲時拿到獎學金赴美深造，曾就讀史丹佛大學、哈佛大學，出社會後加入了國際知名顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）。
他曾為烏克蘭寡頭平丘克（Viktor Pinchuk）管理投資基金公司，2011年成為俄羅斯直接投資基金的負責人。新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發後，俄羅斯直接投資基金把握發財機會，投資俄國國產疫苗「史普尼克Ｖ」（Sputnik V，又譯衛星V）的研發，德米崔耶夫也因此一戰成名。此外，據稱他本人和他太太分別是普丁女婿、女兒的好友。
德米崔耶夫擅長人脈佈線，早在川普1.0時期就曾與川普陣營的人往來。據美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）2019年報告，德米崔耶夫2017年就與知名傭兵企業黑水公司（Blackwater）前執行長、川普盟友普林斯（Erik Prince）討論過美俄關係。
穆勒報告裡還提到，川普女婿庫許納的一名朋友也曾與德米崔耶夫會面，共同起草一份加強美俄關係的和解計畫。
此外，新冠疫情初期，德米崔耶夫直接與當時是白宮顧問的庫許納直接合作，當時俄羅斯直接投資基金提供了一批呼吸器給美國。
川普2.0上任後，普丁任命德米崔耶夫為俄美經濟合作談判代表，參與今年2月在沙烏地阿拉伯舉行的俄美會談，這也是雙方在俄烏開戰後首度進行的商務會談。德米崔耶夫暢談俄美恢復合作的好處，提議在白令海峽打造一條連結俄美的海底隧道，隧道將以川普和普丁之名來命名，顯然很懂川普的喜好。
川普與普丁8月中旬在阿拉斯加會面，各界專家當時就預期不會有所進展。果不其然，原本盛傳兩人還會在匈牙利布達佩斯見面的傳聞最後並未成真，川普10月以「雙方期望不同」取消會面，並宣布對俄羅斯能源加大制裁。
卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）指出，布達佩斯會面未能成行，是因為俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在一次通話中談得十分緊繃，導致第二次雙普會告吹，而德米崔耶夫因此開始扛起扮白臉（good cop）的任務。
俄國入侵烏克蘭後，德米崔耶夫和他領導的俄羅斯直接投資基金都被美國制裁，至今尚未解除，理論上他不能入境美國。一名美國高層官員向路透社透露，為了讓他到邁阿密和魏科夫、庫許納討論和平計畫，川普政府簽發特別豁免令，允許他入境。
而他們最後推出的28點和平計畫，大幅對俄羅斯讓步，美國也能獲利，唯一的輸家是烏克蘭。美俄將簽訂長期經濟合作協議，包含能源、礦產、稀土、AI開發，俄國也能重返八大工業國家集團（G8）；俄國被美國凍結的資金，要投入1000億美元用於美國主導的烏克蘭重建計畫，美國可得一半利潤。
烏克蘭則要讓出克里米亞半島、盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）全境，至於目前俄軍佔領約一半的赫松州（Kherson）與札波羅熱州（Zaporizhzhia）則就地凍結戰線。烏克蘭必須承諾裁軍、放棄加入北約組織（NATO），北約也不可在烏克蘭駐軍；烏克蘭可以繼續申請加入歐盟，不過普丁過去也並未反對這一點。
從以哈停火談判，到這次的俄烏28點和平計畫，或許終於讓世人徹底認知到，國際政治的基礎是現實主義，人脈和利益才是一切。
