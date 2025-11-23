美俄共謀「和平計畫」 讓川普乖乖聽話的普丁盟友是誰？

2025年8月15日，俄羅斯總統普丁（左）和美國總統川普（右）在阿拉斯加峰會後舉行聯合記者會，普丁笑看川普。路透社



美國總統川普21日要求烏克蘭在一週內同意他推出的和平方案，內容包含要烏克蘭割地、裁軍、放棄加入北約，基本上就是俄羅斯總統普丁一直以來的要求。參與規劃這份和平方案的其中一人，是俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），在川普第一任期間，此人就和川普團隊有所往來。

川普提出的這份28點和平計畫，是川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和德米崔耶夫10月底在邁阿密討論後推出。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、以及名義上是俄烏特使的凱洛格（Keith Kellogg）基本上被排除在外。

雖然國務院強調盧比歐有參與，不過消息人士指出，他最多只是聽取了簡報，且這份28點和平計畫裡有些條款是盧比歐之前早就表態拒絕的。至於在美國白宮一直都沒有存在感、在俄國克里姆林宮也不討喜的凱洛格，已經宣布明年1月將卸任。

魏科夫和庫許納現在是川普擺平各地衝突的老班底，例如以色列和哈瑪斯的停火協議也有他們登場，兩人都熟悉房地產開發，本報在10月一篇報導曾詳細介紹過，在此不贅述，就來說說德米崔耶夫。

2025年4月11日，俄羅斯直接投資基金負責人暨俄羅斯總統對外經濟合作特使德米崔耶夫（左），在俄羅斯聖彼得堡與美國總統特使魏科夫（右）會面。路透社

德米崔耶夫現年50歲，出生於基輔，但他強調自己「不是來自烏克蘭，而是來自蘇聯」。據總部在拉脫維亞的俄語獨立媒體《Meduza》報導，德米崔耶夫17歲時拿到獎學金赴美深造，曾就讀史丹佛大學、哈佛大學，出社會後加入了國際知名顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）。

他曾為烏克蘭寡頭平丘克（Viktor Pinchuk）管理投資基金公司，2011年成為俄羅斯直接投資基金的負責人。新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發後，俄羅斯直接投資基金把握發財機會，投資俄國國產疫苗「史普尼克Ｖ」（Sputnik V，又譯衛星V）的研發，德米崔耶夫也因此一戰成名。此外，據稱他本人和他太太分別是普丁女婿、女兒的好友。

德米崔耶夫擅長人脈佈線，早在川普1.0時期就曾與川普陣營的人往來。據美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）2019年報告，德米崔耶夫2017年就與知名傭兵企業黑水公司（Blackwater）前執行長、川普盟友普林斯（Erik Prince）討論過美俄關係。

穆勒報告裡還提到，川普女婿庫許納的一名朋友也曾與德米崔耶夫會面，共同起草一份加強美俄關係的和解計畫。

此外，新冠疫情初期，德米崔耶夫直接與當時是白宮顧問的庫許納直接合作，當時俄羅斯直接投資基金提供了一批呼吸器給美國。

2025年2月18日，俄羅斯直接投資基金負責人德米崔耶夫，在沙烏地阿拉伯利雅德準備與美國代表團會晤。路透社

川普2.0上任後，普丁任命德米崔耶夫為俄美經濟合作談判代表，參與今年2月在沙烏地阿拉伯舉行的俄美會談，這也是雙方在俄烏開戰後首度進行的商務會談。德米崔耶夫暢談俄美恢復合作的好處，提議在白令海峽打造一條連結俄美的海底隧道，隧道將以川普和普丁之名來命名，顯然很懂川普的喜好。

川普與普丁8月中旬在阿拉斯加會面，各界專家當時就預期不會有所進展。果不其然，原本盛傳兩人還會在匈牙利布達佩斯見面的傳聞最後並未成真，川普10月以「雙方期望不同」取消會面，並宣布對俄羅斯能源加大制裁。

卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）指出，布達佩斯會面未能成行，是因為俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在一次通話中談得十分緊繃，導致第二次雙普會告吹，而德米崔耶夫因此開始扛起扮白臉（good cop）的任務。

俄國入侵烏克蘭後，德米崔耶夫和他領導的俄羅斯直接投資基金都被美國制裁，至今尚未解除，理論上他不能入境美國。一名美國高層官員向路透社透露，為了讓他到邁阿密和魏科夫、庫許納討論和平計畫，川普政府簽發特別豁免令，允許他入境。

2025年2月28日，美國白宮橢圓形辦公室，烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、美國總統川普、副總統范斯談話。這場會面被認為是澤倫斯基洗臉大會，甚至因為沒穿西裝而被親川普的美國記者質疑。美聯社

而他們最後推出的28點和平計畫，大幅對俄羅斯讓步，美國也能獲利，唯一的輸家是烏克蘭。美俄將簽訂長期經濟合作協議，包含能源、礦產、稀土、AI開發，俄國也能重返八大工業國家集團（G8）；俄國被美國凍結的資金，要投入1000億美元用於美國主導的烏克蘭重建計畫，美國可得一半利潤。

烏克蘭則要讓出克里米亞半島、盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）全境，至於目前俄軍佔領約一半的赫松州（Kherson）與札波羅熱州（Zaporizhzhia）則就地凍結戰線。烏克蘭必須承諾裁軍、放棄加入北約組織（NATO），北約也不可在烏克蘭駐軍；烏克蘭可以繼續申請加入歐盟，不過普丁過去也並未反對這一點。

從以哈停火談判，到這次的俄烏28點和平計畫，或許終於讓世人徹底認知到，國際政治的基礎是現實主義，人脈和利益才是一切。

