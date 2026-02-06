美俄恢復高層軍事對話 觸及核武裁減協議

記者丘學陞／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）6日報導，美國與俄羅斯已同意恢復軍方高層直接對話，除展現雙方關係緩和、有助於避免誤判情勢外，也有望進一步展開核武裁減協議談判。

報導指出，美軍身兼北約盟軍統帥與美國歐洲司令部司令的美空軍上將格林克維奇，日前在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與俄軍對口會面，並同意恢復兩國軍方高層對話，藉由重建軍事對話機制，有助於避免任一方誤判局勢導致危機升級。

美俄軍方高層的直接對話，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後宣告中斷，讓雙方關係迅速降級，而儘管美俄軍方仍維持部分接觸，但先前俄國無人機入侵北約、美軍無人機在黑海與敘利亞遭俄軍騷擾等情況，都曾讓局勢驟然升高，更凸顯直接對話、避免誤判的重要性。

廣告 廣告

與此同時，美俄軍方亦持續進行對話與談判，討論甫屆期的《新戰略武器裁減條約》重啟與展延；其中，俄方表示願意延長條約，但美國總統川普則欲推出一項改良、現代化的新版本條約，確保美俄戰略核武不至無限擴張。

格林克維奇先前與俄國對口會談，同意重啟軍方高層對話。（達志影像／路透社資料照片）