美俄最後核武條約數小時後失效 俄放話：敢威脅國安就果斷反制

美國總統川普（右）在2025年8月於阿拉斯加舉行的聯合新聞發布會上，與俄羅斯總統普丁握手。（美聯社）



美俄之間最後一項核武軍控協議「新戰略武器裁減條約」將於5日到期。俄羅斯外交部4日表示，隨著條約效期結束，俄方「不再受限」於可部署核彈頭數量的相關限制，並警告若國安受到威脅，俄國已準備好採取果斷的反制措施，但同時對核安全議題的外交接觸仍持開放態度。

美俄之間最後一項核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期，屆時兩國之間若未完成延長時效的程序，條約就將自動失效，雙方可能陷入從冷戰以來，首次不受限的核軍備競賽。

廣告 廣告

法蘭西24報導，俄羅斯外交部4日在聲明中指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年9月曾提議，雙方應同意再延長「新戰略武器裁減條約」12個月。美國總統川普當時表示，這聽起來「像是個好主意」，但之後並未展開任何談判。

聲明指出，隨著New START即將到期，「我們認為，New START的締約方，已不再受限於條約框架內任何義務或對等聲明的約束。」並補充，「俄羅斯打算以負責任且審慎的方式行事。」但警告，俄羅斯仍準備好「採取果斷的軍事技術措施，以反制對國家安全構成的潛在新增威脅。」

聲明稱，「事實上，我們的提議正被刻意忽視，（美國的）這種做法看起來是錯誤且令人遺憾的。」並補充，「同時，只要能夠形塑出適合這類合作的相應條件，我國對在平等且互利對畫方案的基礎上，尋求以政治和外交途徑來全面穩定戰略局勢，維持開放態度。」

川普點名中國談限武架構 北京回絕三方談判

New START規定，美俄各自可部署的核彈頭上限為1550枚，且包括飛彈、轟炸機與潛艦等載具的總數不得超過700具的上限。半島電視台報導，所謂可部署的武器或核彈頭，指的是處於現役狀態、可迅速動用的武器，而非庫存或等待拆解的武器。

根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists, FAS）估計，俄羅斯持有5459枚核彈頭，美國則持有5177枚，2國合計占全球核彈頭總數進87%。而中國近年加速推進核武計畫，目前核彈頭數量約為600枚。五角大廈評估，中國核彈頭到2030年可能突破1000枚。

川普雖然在去年曾暗示，他對延長條約持開放態度。但川普在紐約時報（The New York Times）1月8日刊登的專訪中說，這項美俄兩國在2010年簽署的條約「如果過期了，就讓它過期」，並不會接受由莫斯科自願提出，將條約效期延長的方案，川普並且指出，中國是目前全球戰略核武成長速度最快的國家，因此應該被納入限武架構，「我們將會敲定更好的協議」。

但北京認為，要中國跟美俄這種核武庫比他們大上好幾倍的國家進行3方軍控談判，既不合理也不切實際。

美俄核武限制將歸零 核彈頭部署數量恐翻倍

條約到期就代表莫斯科和華府都可以自由增加飛彈數量，並額外部署百枚戰略核彈頭（strategic warheads）。安全專家擔心，New START的終止可能引發新一輪軍備競賽，而中國的核武擴張將讓這波競賽更趨於白熱化。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）「核資訊計畫」（Nuclear Information Project）副主任科達（Matt Korda）表示，「在沒有這項條約的情況下，雙方都能在已部署的飛彈與重型轟炸機上，加掛數百枚額外的核彈頭；在最極端的情況下，這幾乎會讓目前已部署的核武庫規模翻倍。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份聲明中表示，「這是大約半世紀以來，我們首次面臨一個俄國和美國的戰略核武庫都沒有任何約束的世界，而這兩個國家擁有全球絕大部分的核武器庫存。」他敦促美俄立刻重返談判桌，以達成相關協議的框架共識，恢復可驗證的限制來降低風險，強化全球安全。

更多上報報導

台積電定案日熊本廠3奈米量產計畫 魏哲家親赴高市早苗官邸說明

澤倫斯基曝5.5萬士兵戰死沙場 估俄烏戰爭不到1年結束

川普嗆聲哈米尼「應該非常擔心」 美伊核談判明日阿曼首都登場