美俄最後核武條約數小時後失效 俄放話：敢威脅國安就果斷反制
美俄之間最後一項核武軍控協議「新戰略武器裁減條約」將於5日到期。俄羅斯外交部4日表示，隨著條約效期結束，俄方「不再受限」於可部署核彈頭數量的相關限制，並警告若國安受到威脅，俄國已準備好採取果斷的反制措施，但同時對核安全議題的外交接觸仍持開放態度。
美俄之間最後一項核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期，屆時兩國之間若未完成延長時效的程序，條約就將自動失效，雙方可能陷入從冷戰以來，首次不受限的核軍備競賽。
法蘭西24報導，俄羅斯外交部4日在聲明中指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年9月曾提議，雙方應同意再延長「新戰略武器裁減條約」12個月。美國總統川普當時表示，這聽起來「像是個好主意」，但之後並未展開任何談判。
聲明指出，隨著New START即將到期，「我們認為，New START的締約方，已不再受限於條約框架內任何義務或對等聲明的約束。」並補充，「俄羅斯打算以負責任且審慎的方式行事。」但警告，俄羅斯仍準備好「採取果斷的軍事技術措施，以反制對國家安全構成的潛在新增威脅。」
聲明稱，「事實上，我們的提議正被刻意忽視，（美國的）這種做法看起來是錯誤且令人遺憾的。」並補充，「同時，只要能夠形塑出適合這類合作的相應條件，我國對在平等且互利對畫方案的基礎上，尋求以政治和外交途徑來全面穩定戰略局勢，維持開放態度。」
川普點名中國談限武架構 北京回絕三方談判
New START規定，美俄各自可部署的核彈頭上限為1550枚，且包括飛彈、轟炸機與潛艦等載具的總數不得超過700具的上限。半島電視台報導，所謂可部署的武器或核彈頭，指的是處於現役狀態、可迅速動用的武器，而非庫存或等待拆解的武器。
根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists, FAS）估計，俄羅斯持有5459枚核彈頭，美國則持有5177枚，2國合計占全球核彈頭總數進87%。而中國近年加速推進核武計畫，目前核彈頭數量約為600枚。五角大廈評估，中國核彈頭到2030年可能突破1000枚。
川普雖然在去年曾暗示，他對延長條約持開放態度。但川普在紐約時報（The New York Times）1月8日刊登的專訪中說，這項美俄兩國在2010年簽署的條約「如果過期了，就讓它過期」，並不會接受由莫斯科自願提出，將條約效期延長的方案，川普並且指出，中國是目前全球戰略核武成長速度最快的國家，因此應該被納入限武架構，「我們將會敲定更好的協議」。
但北京認為，要中國跟美俄這種核武庫比他們大上好幾倍的國家進行3方軍控談判，既不合理也不切實際。
美俄核武限制將歸零 核彈頭部署數量恐翻倍
條約到期就代表莫斯科和華府都可以自由增加飛彈數量，並額外部署百枚戰略核彈頭（strategic warheads）。安全專家擔心，New START的終止可能引發新一輪軍備競賽，而中國的核武擴張將讓這波競賽更趨於白熱化。
美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）「核資訊計畫」（Nuclear Information Project）副主任科達（Matt Korda）表示，「在沒有這項條約的情況下，雙方都能在已部署的飛彈與重型轟炸機上，加掛數百枚額外的核彈頭；在最極端的情況下，這幾乎會讓目前已部署的核武庫規模翻倍。」
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份聲明中表示，「這是大約半世紀以來，我們首次面臨一個俄國和美國的戰略核武庫都沒有任何約束的世界，而這兩個國家擁有全球絕大部分的核武器庫存。」他敦促美俄立刻重返談判桌，以達成相關協議的框架共識，恢復可驗證的限制來降低風險，強化全球安全。
更多上報報導
台積電定案日熊本廠3奈米量產計畫 魏哲家親赴高市早苗官邸說明
澤倫斯基曝5.5萬士兵戰死沙場 估俄烏戰爭不到1年結束
川普嗆聲哈米尼「應該非常擔心」 美伊核談判明日阿曼首都登場
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導