美俄最後核武條約一週內失效 恐陷入冷戰後首次無約束核競賽

美國內華達州核試驗場1957年6月24日進行核子試驗時，升起蘑菇雲。（美聯社）



隨著美俄之間最後一項核武條約「新戰略武器裁減條約」的截止日期2月5日倒數不到一週，若雙方沒能在最後一刻達成協議，雙方可能陷入從冷戰以來，首次不受限的核軍備競賽。隨著中國核武庫快速擴張，美國國會委員會也浮現是否解封庫存核彈頭的討論。

美俄之間最後一項核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）距離2月5日到期僅剩數天，但雙方尚未就此條約展開任何後續談判。路透社報導，一旦條約失效，長程核武庫將首次不再受到任何限制。這是自1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）首次訪問莫斯科，與當時蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）簽署2項具歷史意義的協議後，從未出現過的狀況。

其實，美國總統川普去7月曾說，他希望維持2010年「新戰略武器裁減條約」對美俄設下的戰略核武部署限制；俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年9月也曾提議，雙方應同意再延長「新戰略武器裁減條約」12個月。然而，條約延長這件事至今卻仍未有定論。

部分美國政治人物主張，川普應該拒絕普丁的提議，才能讓華府不受限制地擴充自身核武庫，以因應中國迅速擴張的核武力量威脅。川普本月就說，「如果它到期了，那就到期吧。」並稱這項條約應該被一份更好的協議取代。

為何核武條約很重要？

在冷戰最黑暗的時期，美國與蘇聯在核戰情境下，以「毀滅性報復」威脅彼此，也就是相互保證會把對方毀滅。自此之後，兩國後來都將軍備限制條約視為一種手段，避免致命的誤判，或足以摧毀國家經濟的軍備競賽。

這些條約不僅為雙方持有飛彈與核彈頭數量設定上限，還要求雙方共享資訊。倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）高級研究員道茲柯娃（Darya Dolzikova）表示，這是一個關鍵管道，用來「試著理解對方的立場、顧慮和動機」。

曾是蘇聯與俄羅斯的軍備談判代表索科夫（Nikolai Sokov）表示，若沒有新的條約，雙方都會以最壞情況，來假設對方正在生產、測試與部署武器的情況。他說，「這會變成一種自給自足（self-sustaining）的過程。當然，如果你陷入一場不受監管的軍備競賽，局勢會變得相當不穩定。」

新條約並非易事

自蘇聯解體以來，俄羅斯與美國多次以新協議取代並更新冷戰時期的條約，這些協議限制了兩國瞄準彼此城市與基地的「戰略武器」（strategic weapons）。

而現在美俄最後一項核武條約「新戰略武器裁減條約」，是由美國總統歐巴馬與時任俄羅斯總統、也是普丁盟友的麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署。該條約規定，美俄各自可部署的核彈頭上限為1550枚；並規定從陸地、海洋或空中發射這些彈頭的載具系統不得超過700套，像是洲際彈道飛彈、潛射飛彈或重型轟炸機。

時至今日，俄羅斯已研發出多款具備核能力，但不在「新戰略武器裁減條約」框架內的新系統，包括「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈、「海神」（Poseidon）核動力自主魚雷、中程極音速飛彈系統「榛果樹」。而川普也宣布計畫打造飛彈防禦系統「金穹」。如今，要以一項新條約取而代之，絕非易事。

解封庫存核彈頭成解方？

此外，中國的核武庫也正在擴張，且不受華府與莫斯科之間協議的約束。北京目前估計擁有約600枚核彈頭，而美國國防部估計，到2030年這一數字將超過1,000枚。根據美國科學家聯盟（The Federation of American Scientists, FAS）估計，俄羅斯持有5459枚核彈頭，美國則持有5177枚，2國合計占全球核彈頭總數近87%。

美國國會一個跨黨派委員會在2023年指出，美國如今面臨的已不只是單一對手，而是來自2個核武國家的「生存性挑戰」，並且還得為同時與俄羅斯和中國爆發戰爭做好準備。該委員會的建議之一，是取出部分或全部被New START移除、而被存放於庫存中的戰略核彈頭。這可能包括把先前從「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈，以及潛射的「三叉戟II型」（Trident II D5）飛彈上拆下來的核彈頭，再裝回去；並讓大約30架原本已改成只執行傳統作戰任務的B-52戰略轟炸機，又回去執行核武任務。

一名曾參與美國核武政策前高官表示，「彈頭都已經在那裡了，飛彈也都在，你並不是在買任何新東西。」這名前官員預期，若川普下令採取這些選項，核彈頭重新裝填的增加幅度，也只是「有限的」（modest）。

不過，五角大廈前官員、現任蘭德公司（RAND）研究人員芮夫（Kingston Reif）在近日一場線上研討會中表示，如果真的走到最極端的情況，美國在不受New START限制下，部署的核彈頭數量可能會比目前條約規定的「增加約一倍」，而俄羅斯則有能力再多部署約800枚核彈頭。但他強調，無論是哪一方要做出有實質意義的變動。至少都需要將近一年的時間。

