美俄最後一項核武條約到期 兩大核強國處於「約束力真空」狀態

俄羅斯國防部2020年12月提供的照片顯示，俄國在列謝茨克的發射場發射一枚陸基洲際彈道飛彈。美聯社資料照片



美國與俄羅斯之間最後一項核武協議《新戰略武器裁減條約》（New START）5日到期，這是全球兩大核武國家半個多世紀以來，首度沒有任何相關約束。

美聯社報導，《新戰略武器裁減條約》的終止，可能令許多人所擔憂的無限制核武軍備競賽重演。

俄羅斯總統普丁去年曾表示，如果華府也照辦，他準備好將條約限制再延長一年，但美國總統川普對於是否延長條約一直不置可否。他表示希望中國也能參與其中，但這項提議已遭到北京拒絕。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普丁4日與中國國家主席習近平討論了該協議到期的問題，並指出華府尚未對他提出的延期建議做出回應。

鄂夏柯夫指出，俄羅斯「將在對安全形勢進行徹底分析的基礎上，以平衡且負責任的方式採取行動」。

俄羅斯外交部4日晚間發布聲明表示：「在當前情況下，我們認為《新戰略武器裁減條約》的各方，不再受條約背景下任何義務或對稱聲明的約束，包括其核心條款，且基本上可以自由選擇下一步行動。」

《新戰略武器裁減條約》由時任總統歐巴馬（Barack Obama）與俄羅斯時任總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）於2010年簽署，條約規定，雙方部署且可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈和轟炸機則不得超過700件。該條約原定2021年到期，但延長五年。

2010年4月8月，時任美國總統歐巴馬（左）與俄國總統麥維德夫在捷克簽署《新戰略武器裁減條約》。美聯社資料照片

該協議預想全面的現場視察以核實合規情況，但因2020年爆發新冠肺炎疫情而停止，且從未恢復。

普丁2023年2月宣布莫斯科暫停參與條約，他表示，由於華府及其北約盟國公開宣布「以莫斯科在烏克蘭的失敗」為目標，俄羅斯無法允許美國對其核設施進行視察。與此同時，克里姆林宮強調並非完全退出該協議，承諾會遵守條約對核武的上限規定。

普丁去年9月提議，願意再遵守《新削減戰略武器條約》的限制一年，以便雙方有時間談判後續協議。他表示，條約到期將造成局勢不穩，並可能加劇核擴散。

《新削減戰略武器條約》是美俄一系列裁減核武協議的延續，先前的協議皆早已終止。

川普先前表示，他希望維持對核武的限制，但希望將中國納入潛在的新條約中。

川普上月告訴《紐約時報》：「我確實強烈認為，如果我們要這樣做，我認為中國應該成為延期協議的一員。中國應該成為協議的一部分。」

北京方面一直反對美方對其規模雖小但不斷增長的核武庫施加任何限制，同時敦促美國恢復與俄羅斯的核談判。

中國外交部發言人林劍5日表示：「中國核能力和美國與俄羅斯核能力完全不在一個級別，現階段不會參與核裁軍談判。」

他表示，中方對該條約到期感到遺憾，呼籲美國盡快恢復與俄羅斯的核對話，並積極回應莫斯科關於雙方目前繼續遵守條約核心限制的建議。

