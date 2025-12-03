美俄會談領土議題無共識 蒲亭：若烏拒妥協將報復
俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普的談判特史魏科夫，以及川普的女婿庫許納，在克里姆林宮內商討結束俄烏戰爭的可能方式，雙方會談5個小時。
蒲亭的外交顧問鄂夏柯夫在會後，除了稱這場會談非常具有建設性且意義重大，也表明，只有仔細研讀由美國和烏克蘭擬定的新19點終戰草案，雙方沒有討論任何具體方案或是任何提議，在領土問題上進展等於0。
記者向鄂夏柯夫提問，「這場會談離和平更近，還是更遠？」
蒲亭外交顧問鄂夏柯夫回應，「沒有更遠，這個是可以確定的，但華盛頓跟莫斯科還有很多事要做，就是這樣，還是會繼續交涉。」
記者詢問川普，「您希望取得突破嗎？」
川普表示，「我不知道，我真的不知道，我只能告訴你，我們正竭盡全力拯救每個月2.5萬到3萬人的性命，他們大部分是男性、士兵。」
俄烏戰爭爆發近4年，歐洲各國不管在財政上或是軍事上都大力支持烏克蘭，除了幫助烏克蘭擺脫對俄羅斯的能源依賴，也加強他們自身的軍事力量，阻止莫斯科以武力奪取更多的領土。
俄羅斯總統蒲亭則再度抨擊歐洲，正在破壞華盛頓要協助結束戰爭的努力。
蒲亭說道，「我不打算跟歐洲發生戰爭，我已經說過100遍了，只是如果歐洲突然對我們發動戰爭，我們現在就準備好了。」
烏克蘭總統澤倫斯基則說：「我已經準備好接收所有的會談結果，準備與川普總統見面，就看今日的會談內容，謝謝。」
對於俄羅斯稱已經占領頓內茨克的波克羅夫斯克，烏克蘭予以否認，並且稱是俄羅斯的宣傳噱頭。
美特使與蒲亭會談前夕 俄公布影片稱占領烏東樞紐
而俄羅斯總統蒲亭也表示，烏克蘭軍隊才是海盜，如果基輔拒絕妥協，俄國會在必要時對烏克蘭採取報復行動，占領更多領土。
英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火
美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈
川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤
