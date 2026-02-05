美俄核條約正式到期！ 聯合國秘書長警告：和平面臨嚴峻時刻

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美俄兩國之間最後1份核條約《新削減戰略武器條約》已到期，引發人們對全球軍備競賽的擔憂。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)敦促美俄盡快簽署新核武軍控協議，並將此稱為「國際和平與安全的嚴峻時刻」。

根據《衛報》報導，古特瑞斯表示，《新削減戰略武器條約》和其他軍控條約極大程度改善了所有人民的安全，但如今人們首次面臨對擁有全球絕大部分核武的兩國沒有任何約束性限制的世界。

在全球局勢日益動盪之際，此事件無疑是對50多年來的軍控努力敲響了喪鐘。它也可能威脅到1970年簽署的《不擴散核武器條約》。

《不擴散核武條約》將於今年進行審議。根據該條約，無核武國家承諾不獲取核武，前提是擁有核武的國家真誠努力裁軍。該條約於2010年由美國時任總統歐巴馬和俄羅斯時任總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)簽署。

目前美國和俄羅斯控制著全球超過80%的核彈頭。古特瑞斯敦促美俄立即重返談判桌，並就後續協議框架達成一致。

梅德韋傑夫也指出，《新削減戰略武器條約》的到期應該令所有人感到震驚。歐巴馬則聲稱，該條約的到期可能引發另一場軍備競賽，使世界更加不安全。

值得注意的是，美國國務卿魯比歐4日表示，總統川普稍後將作出新決定，並呼籲成1項包括中國在內的新協議。

魯比歐說「總統過去曾明確表示，要在21世紀實現真正的軍控，就不可能達成1項不包含中國的協議，因為中國的核武庫規模龐大且成長迅速。」

中國核武庫正在快速成長，估計擁有550枚戰略核子飛彈發射裝置，但這仍然低於《新削減戰略武器條約》對俄羅斯和美國規定的各自800枚核飛彈的上限。

