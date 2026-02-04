美俄核條約2/5到期 將臨40年來首度約束失效
外媒報導，這個條約是限制美俄雙方可以部署的核彈、轟炸機和核彈頭數量。俄國早在2025年的9月，就針對條約續約向美國提出建議，將這項條約的期限延長1年，但要刪除「武器核查」，同時也要求英國跟法國加入新的續約條約。
川普（Donald Trump）對此曾經表示，希望達成新的協議，要求中國也加入協議條約。但如今雙方都沒有進一步協議，一旦5日條約失效，將可能會導致美俄、甚至是更多國家的核武軍備競賽。
