美俄核武最後約束到期 川普籲制定全新現代化條約

（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）美俄之間的「新戰略武器裁減條約」今天到期失效，美國總統川普發文表示，與其延長既有條約，應該讓美國核武專家制定一項全新、改良且現代化的條約，使其能長期適用；白宮也說，將持續就此和俄羅斯進行討論。

外電先前報導，「新戰略武器裁減條約」（New START）規範雙方飛彈、發射器和戰略核彈頭數量，是追溯至冷戰時期，距今半個多世紀以來一系列核協議當中的最後一項。這項條約的終止恐為令許多人憂心的無約束核軍備競賽創造條件。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美國是全球最強大的國家，他在第一個任期內重建美軍，包括新的核武和翻修許多核子武器，現在也持續以史無前例的規模重建美軍力量，包括新增戰艦。

川普說，與其延長「新戰略武器裁減條約」，「我們應該讓我們的核武專家制定一項全新、改良且現代化的條約，使其能在未來長期適用」。

他批評，「新戰略武器裁減條約」不僅是美國沒談好的協議，還遭到嚴重違反。但他未進一步說明。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後在白宮記者會回應媒體詢問時重申川普發文內容並表示，美國將針對新條約持續和俄方討論。

「新戰略武器裁減條約」於2010年由時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，規定各自部署、可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。條約原定2021年到期，後來延長5年。

據報導，現任俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2023年2月宣布莫斯科暫停履行條約，不過俄方強調未完全退出條約，承諾繼續遵守核武數量上限。（編輯：張芷瑄）1150206