美俄核武條約到期失效 川普：舊約太爛 希望與俄簽新條約

美俄二○一○年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）五日到期。美國總統川普同日說，希望有新條約。

川普五日拒絕俄羅斯總統普亭延長一年的提議，並在自創社媒真實社群寫道，New START談得很糟且俄國嚴重違約。他是指普亭二○二三年、即美國前總統拜登任內決定停止現場查核與確保雙方遵守條約的措施。普亭當時指稱，這是由於美國在俄烏戰爭中支持烏克蘭。

川普還寫道，與其延長既有條約，應讓美國核武專家制定一項全新、有所改進且現代化的條約，讓新約能長期適用。白宮發言人李維特也說，將持續就新條約和俄方討論。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，莫斯科對條約到期感到遺憾，若得到具建設性回應，必將展開對話。

廣告 廣告

川普接受紐約時報訪問時說，要是該條約到期，那就到期，「我們將達成一項更好的協定」。

川普發文未點名陸

美國國務卿魯比歐及多位國會議員則主張，新條約務必納入中國大陸，因北京正大規模擴充核武庫。且至今都不願參與相關談判，川普在上述社媒發文中也沒點名大陸。

美國負責武器管制與國際安全事務的國務次卿狄南諾六日在瑞士日內瓦裁軍會議中明言，「就在我們今天坐在這開會時，中國的整個核武庫沒受任何限制、缺乏透明度，也沒進行申報或受到控制」。

二○一○年時任美國總統歐巴馬與俄國總統麥維德夫簽訂New START，對美俄核彈頭數量設限，規定兩國部署、能隨時動用的核彈頭不得逾一五五○枚，飛彈、轟炸機及潛艦等載具的總數以七百為限；原定二○二一年到期，但展延五年至前天到期。

陸籲美俄恢復對話

該條約的到期象徵近半世紀以來，美俄長程戰略核武庫首次不受任何具法律拘束力的國際協議限制，引發國際社會對今後恐將展開不受限軍備競賽的憂慮。

俄國外交部說，隨著該條約到期，莫斯科隨時做好準備，將以果斷的軍事行動，因應對國安的任何潛在威脅；其外長拉夫羅夫提到，俄國將寧可與美國對話，但也準備好因應任何狀況及局面。大陸外交部發言人林劍則說，從維護全球戰略穩定的長遠考慮出發，陸方呼籲美方恢復和俄方的戰略穩定對話，討論該條約到期的後續安排，這也是國際社會的共同期待。

另，紐時五日報導，許多人同意川普的部分論點，即New START已過時，新條約需納入更多國家。國際原子能總署署長葛羅西直言，「你將不會再談判（與New START）同樣的條約了」；該條約並未涵蓋若干新技術，即高超音速（極音速）飛彈、水下核武及太空武器，且還有許多其他國家如今開始覺得，是否可能需擁有他們自己的核武庫。

【看原文連結】

更多udn報導

扔浴室腳踏墊最正確決定 主婦用它取代獲3好處

他尾牙抽中365張饗食天堂餐券 網見價格：賺翻

玉女歌手嫁養豬大戶神隱30年 自爆瘋狂蜜月行程

社宅淪跑車俱樂部？網嘆有錢人爽住 內行曝盲點