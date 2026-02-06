美俄核武條約到期 華府重申中國須加入核限制行列

美國與俄羅斯的核武條約於5日到期失效，全球兩大核武國正式進入零核武限制的時代。面對外界擔憂，美國當局表示，應該重新簽訂條約並納入中國。

路透社報導，負責軍控與國際安全事務的美國國務院次卿狄南諾(Thomas DiNanno)今天(6日)在日內瓦的裁減及限制軍備會議(Conference for the Reduction and Limitation of Armaments)上表示，延長「新戰略武器裁減條約」(New START)無法對美國或世界帶來好處，該條約存在缺陷而且未納入中國。

狄南諾說：「美國今天面臨多個核武強權的威脅。簡單來說，在2026年和未來，已不再適合只與一個核武大國簽署雙邊條約。」

他稍早也告訴記者，美國總統川普(Donald Trump)已表示希望能制訂新的核武條約。川普5日在社群媒體上發文也透露了這項訊息。

中國裁軍事務大使沈健回應表示，中方不會參與美俄的限制核武器談判。北京當局先前曾說，中國擁有大約600枚核彈頭，僅占美俄各約4000枚的一小部分。

狄南諾則向與會代表指出，儘管北京試圖隱瞞，美國仍清楚中國進行了核爆試驗，「中國有可能在2030年前擁有超過1000枚核彈頭」。他強調，在核武發展上，俄羅斯正在向中國提供支持。