美俄核武條約失效 廣島原爆倖存者憂世界走向核戰

日本原子彈爆炸倖存者今天(5日)表示，隨著美俄之間最後一項軍備管制條約到期，世界正一步步走向核戰，令他們深感憂慮。

「新戰略武器裁減條約」(New START)已於今天正式失效。美國總統川普(Donald Trump)並未跟進俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)提出、將條約中核彈頭數量限制延長一年的建議。

廣島原爆倖存者團體「日本原水爆被害者團體協議會」共同代表田中熙(Terumi Tanaka)巳表示，世界未能認清此議題的迫切性。

這個堅持和平主義的草根團體於2024年獲得諾貝爾和平獎。

田中熙在與多名日本倡議人士共同召開的記者會上指出：「以目前的情勢來看，我有一種感覺，在不久的將來，真的可能爆發核戰，世界將走向毀滅。」

現年93歲的田中熙也表示，他擔心擁有核武國家的民眾，未必會認真思考自己國家的核武器所帶來的風險。

他警告說：「他們甚至可能把核武視為國家強大的證明，這是極其嚴重的錯誤。」

1945年8月，美國在廣島與長崎投下原子彈，當時田中熙就住在長崎。不久後，日本宣布投降，第二次世界大戰結束。

廣島約有14萬人喪生，長崎則約有7萬4千人死亡，其中許多人死於輻射影響。

那也是人類歷史上唯一一次在戰爭中使用原子武器。

全球多個倡議團體警告，「新戰略武器裁減條約」的終止，可能引發世界兩大核武強權之間的新一輪軍備競賽，並促使中國擴大其核武庫。

華府方面表示，任何新的軍備管制協議，都必須納入中國。

然而，倡議人士指出，日本政府未能採取有效行動，促進東亞地區的軍備管制，也未積極與中國展開相關對話。

日本廢除核武運動(Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons)活動人士淺野英夫(Hideo Asano)表示，「我認為，日本完全沒有努力促成與中國的對話」。

日本政府則回應，將「持續與美國密切合作」，建立核武器的管制架構。

內閣官房副長官佐藤啟(Kei Sato)在記者會上表示：「我國始終認為，推動確實納入美國、俄羅斯與中國等相關國家的軍備管制與裁軍努力，極為重要。」(編輯：宋皖媛)