美俄核武條約將終止 俄副外長：準備好面對零約束時代

限制全球核武發展的「新戰略武器裁減條約」(New START)即將在本週到期，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)今天(3日)表示，莫斯科已對美俄之間「零核武約束」的新現實做好準備。

路透社報導，除非美俄兩大核武強國在最後一刻達成共識，否則新戰略武器裁減條約將在本月5日後終止。掌管俄國軍備的外交部副部長雷雅布可夫向媒體表示，「這是一個新時刻、新現實—我們已經準備好了」。

雷雅布可夫進一步表示，新戰略武器裁減條約到期後，俄羅斯不會因對手「挑釁」而加入新的軍備競賽。他也強調，俄羅斯的「核三位一體」(即同時擁有洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艦和戰略轟炸機3種核武打擊方式)現代化處於非常先進的階段。

美國與俄羅斯2010年簽訂新戰略武器裁減條約，規定雙方不得部署超過1550枚戰略核彈頭。俄方曾提議將條約中的飛彈與核彈頭限制延長1年，以協商後續方案，但迄今未獲美國總統川普(Donald Trump)正式回應。

白宮不具名官員表示，川普希望看到「對核武的限制，並在軍備控制談判中納入中國」，至於如何實現這一點，川普「將按照自己的時間表來釐清」。

軍備控制支持人士認為，新戰略武器裁減條約的終止不只削減了美俄在核武部署上的限制，更對兩國之間的互信造成傷害。部分人士擔憂，此舉將引發不受控的核軍備競賽。