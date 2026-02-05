美俄核武條約正式失效 聯合國秘書長籲續簽：國際和平面臨嚴峻時刻

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美俄《新削減戰略武器條約》（New START）於今（5）日正式失效，意味兩國的戰略核彈頭數量、能發射這些彈頭的陸基和潛射飛彈以及轟炸機的部屬數量將不再受到限制。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這是對國際和平及安全的一大嚴峻時刻，並督促兩國盡快擬定一份新的核武減裁協定。

美俄《新削減戰略武器條約》今日正式失效，聯合國秘書長古特瑞斯表示，這是對國際和平及安全的一大嚴峻時刻，兩國應盡快擬定一份新的核武減裁協定。（圖／美聯社）

根據《路透社》報導，《新削減戰略武器條約》是由前美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥德維夫於2010年簽署，此條約限制了雙方能持有的核武數量，包括將戰略核彈頭數量限制在1550枚以下、能發射彈頭的陸基和潛射飛彈、轟炸機則限制部屬數量不得超過700個、核武發射裝置則不得超過800個。此條約失效後可能會使兩國重啟核軍備競賽。

對此，俄羅斯方表示美國尚未回應去年9月由總統普丁（Vladimir Putin）所提出將飛彈和核彈頭再度延長12個月的提議，雖然美國總統川普（Donald Trump）當時曾說過普丁的建議是「好主意」，能為擬定新協議爭取一年時間，但其隨後又說「過期就過期吧，我們會重新簽一份更好的」，並表示要將中國也納入這份協定，因中方核武庫也在增長中，單純限制美俄已經不具意義。俄羅斯外交部本月4日聲明提及「實際上，我們所提出的建議正被美方刻意忽視，此做法明顯是錯誤且令人遺憾的」。

聯合國秘書長古特瑞斯則表示，「將近半個世紀以來，我們首次面臨了對於美俄核武庫沒有任何約束限制的世界，此二國擁有世界上絕大部分的核武。」他認為現在正是重新建立一套「能隨時應對變化局勢的軍控體系」的好時機，美俄領導人需意識到世界不能回到毫無控制的核擴散狀態。古特瑞斯強調，兩國應立即採取行動，盡快重返談判桌並擬定一份可核查、降低核戰風險且加強國際共同安全的框架協議。

