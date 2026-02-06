美俄核武裁減協議失效 川普拒延長一年、要求納入中國

2010.4.8，美國時任總統歐巴馬和俄羅斯時任總統麥維德夫簽署《新戰略武器裁減條約》(NEW START)協議。路透社



美國與俄羅斯之間最後一項核武協議《新戰略武器裁減條約》（New START）週四（2/5）到期失效。美國總統川普週四回絕俄羅斯總統普丁的延長一年提議，稱應該擬定新條約且將中國加入。在新協議前景不明的狀態下，大國之間的核武競賽恐重新上演。

川普週四在社群媒體Truth Social 發文說：「與其延長New START…我們應該讓我們的核武專家研擬一項嶄新的、更進步且更現代化的條約，未來效力可以持續更久。」

《新戰略武器裁減條約》由時任總統歐巴馬（Barack Obama）與俄羅斯時任總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）於2010年簽署，條約規定，雙方部署且可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈和轟炸機則不得超過700件。該條約原定2021年到期，可延長一次。前總統拜登和普丁於當年同意將協議延長5年。

川普在週四的發文中批評《New START》是「一項協商得很糟糕的協議」且「遭到嚴重違反」。川普指的是，在俄烏戰爭後，普丁以美國支援烏克蘭為由，暫停相關檢視流程。

《New START》除了限制美俄核武數量上限，還設立查核和視察機制。

川普說，他希望能擬出一項包含中國在內的新核武裁減條約。然而此要求已遭到北京拒絕。

中國外交部發言人林劍週四在例行記者會上表示，對《New START》到期失效表示遺憾。林劍明確指出，中國的核力量與美俄「完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。中方一貫主張，推進核裁軍必須遵循『維護全球戰略穩定』和『各國安全不受減損』原則」。

根據路透社報導，中國約有600枚核彈頭，而美俄則各有約4千枚。

《New START》確切到期日期仍說法不明，但俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（ Dmitry Peskov）表示，該條約於週四午夜過後失效。培斯科夫說，莫斯科仍隨時準備和華府就延長條約一事進行協商。他說：「如果有任何具體回覆，我們當然會展開對話。」

路透社報導指出，如果沒有任何條約取而代之，國際環境將變得更加危險，誤判風險也會隨之升高，美國和俄羅斯恐怕會各自擴充核武庫，而中國也正迅速推進自身核武建設、加速追趕。

