美俄核武限制條約到期失效 古特瑞斯：世界的嚴峻時刻

俄羅斯與美國之間最後一份核子條約今天(5日)到期，突然終止了數十年來對這兩個超級大國部署核彈頭數量的限制，引發了對全球軍備競賽的擔憂。

這份在兩國關係較好的時期簽署的「新戰略武器裁減條約」(New START)於2月5日到期，美國總統川普(Donald Trump)沒有採納俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)延長該條約限制一年的提議。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)稱這是「國際和平安全的嚴峻時刻」，並敦促華盛頓和莫斯科盡快回到談判桌。

古特瑞斯在一份聲明中表示：「半個多世紀以來，我們首次面臨一個對俄羅斯聯邦(Russian Federation)和美利堅合眾國(the United States of America)的戰略核子武器沒有任何約束限制的世界。」該聲明指出，條約在格林威治標準時間(GMT)午夜、也就是紐約時間的4日晚間7時(台灣時間5日上午8時)失效。

古特瑞斯說：「這項數十年成就的瓦解，時機再糟糕不過，這正是數十年來使用核武可能性最高的時機。」此前俄羅斯曾在烏克蘭戰爭初期時暗示可能使用戰略核武。

教宗良十四世(Pope Leo XIV)表示，雙方都需要「盡一切可能」避免新一輪的軍備競賽。

這位美國出生的教宗在他每週例行的公開接見(general audience)上表示：「我敦促你們勿輕易放棄這項條約，而應努力確保其得到確實有效的執行。」

俄羅斯外交部表示，他們認為兩國「不再受到該條約框架內任何義務或對等聲明的約束」。

俄國外交部並補充道：「俄羅斯聯邦打算採取負責任和謹慎的行動。」但警告表示，若其國家安全受到威脅，俄國將採取「果斷」的反制措施。

美國要求中國加入

川普經常抨擊國際社會對美國的限制，並呼籲在長期的暫停後恢復核試，儘管他並未採取後續行動。

但一些觀察家表示，「新戰略武器裁減條約」的失效，與其說是意識形態問題，不如說是川普政府運作方式的問題。在川普政府中，職業外交官被邊緣化，根本無力談判一項複雜的協議。

川普去年10月在其直升機前被問及普丁將條約延長一年的提議時，他表示這聽起來「像個好主意」，但後續並未進行任何談判。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)4日表示，川普稍後將做出決定，並重申了達成一項包含中國在內的新協議的呼籲。

盧比歐說：「總統過去一直明確表示，為了在21世紀實現真正的武器控制，不將中國包含在內是不可做出成果的，因為中國核武庫規模龐大且增長迅速。」

中國的核武庫正在迅速成長，估計擁有550座戰略核武發射器，這仍遠低於「新戰略武器裁減條約」對俄美兩國各自800座的上限。身為美國的條約盟友，法國和英國加起來也擁有100座核武發射器。

川普在第一任期時似乎也準備好讓「新戰略武器裁減條約」失效，因為他堅持將中國納入談判，甚至有一名美國談判代表挑釁地在一個空座位上插上中國國旗。

警告核武風險的「武器管制協會」(Arms Control Association)執行長金波(Daryl Kimball)同意，中國應該加入核子計畫談判，但他質疑川普是否真的嘗試過。

金波說：「儘管川普談到要讓中國參與和談判，但沒有任何跡象表明，自2025年重返總統職位以來，川普或其團隊曾花時間與中國提出降低風險和進行軍控談判。」

他表示，川普和普丁可以同意維持現有的限制，然後施壓中國。

美國前總統拜登(Joe Biden)在2020年大選中擊敗川普後，就與俄羅斯達成協議，將「新戰略武器裁減條約」延長5年，但之後由於莫斯科入侵烏克蘭，美俄兩國關係急遽惡化。

「新戰略武器裁減條約」是2010年在布拉格由時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)和時任俄國總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)簽署，限制雙方的核武庫部署戰略核彈頭數量為1,550枚，比2002年設定的上限減少了近30%。(編輯：鍾錦隆)