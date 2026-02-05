美俄核武限制條約失效！核軍備競賽恐開打 川普老神在在：到期就到期

國際中心／蒲世芸報導

美國與俄羅斯之間最後一項仍具約束力的核武軍控協議《新削減戰略武器條約》（New START）已正式到期，象徵冷戰後長達數十年的核武管控機制畫下句點，也讓外界對新一波全球軍備競賽的憂慮急速升溫。

對於條約到期川普態度很淡定，稱會有更好的協議，並想將中國也納入。（圖／翻攝自白宮官網）

旨在防止毀滅性核武大戰

《新削減戰略武器條約》於2010年簽署，是少數幾項旨在防止毀滅性核大戰的國際協議之一。條約明確限制美俄雙方部署的戰略核彈頭數量不得超過1,550枚，包括洲際彈道飛彈（ICBMs）、潛射彈道飛彈（SLBMs）及重型轟炸機等投射載具則限於800套。

廣告 廣告

同時，建立資料交換、通報機制與實地查核等透明措施，避免誤判對方軍事意圖。

因到期引發新一波軍備競賽憂慮

然而，隨著《新削減戰略武器條約》到期，美俄兩國數十年來首次不再受到任何戰略核武上限約束。聯合國警告，這代表全球核武使用風險「正處於數十年來最高水準」，並呼籲雙方應儘速達成協議。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）直言，這是「國際和平與安全的嚴峻時刻」。他指出，「半個多世紀以來，我們首次面對一個沒有任何具約束力核武限制的世界」，並敦促華府與莫斯科「毫不拖延地重返談判桌，儘快就新的軍控框架達成協議」。

古特瑞斯也強調，《新削減戰略武器條約》與其他軍控協議「大幅提升了全球安全」，如今這些成果正在瓦解，「發生在核武使用風險最高的時刻，情況再糟不過」。

俄羅斯總統普丁曾提議，將條約短暫延長一年。（圖／翻攝自X平台 @KremlinRussia）

俄羅斯前總統、也是當年條約簽署人的麥維德夫（Dmitry Medvedev）同樣示警，條約到期「應該讓所有人感到警惕」。俄羅斯外交部則表示，在目前情勢下，美俄「不再受條約任何核心義務拘束」；但強調莫斯科將「以負責且審慎的方式行事」，同時不排除在國安受威脅時採取「果斷的軍事技術反制措施」。

川普堅持必須將中國納入

相較之下，美國總統川普的態度顯得淡定許多。他上月受訪時表示：「如果到期了，那就到期吧…我們會做出更好的協議。」川普也多次強調，未來任何核武軍控協議「一定要把中國納入」，認為在中國核武庫快速擴張的情況下，「不可能只談雙邊協議」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也重申，川普立場始終如一，「要進行真正的軍控，不納入中國是不可能的」。不過，中國方面已多次拒絕參與，美俄之間對是否應納入英國、法國等歐洲核武國，也存在明顯歧見。

在條約到期前，俄羅斯總統普丁曾提議短期延長一年，川普當時回應「聽起來是不錯的主意」，但雙方並未展開實質談判。分析人士指出，美俄同時進行核武現代化，加上高超音速飛彈、新型核武系統接連曝光，事實上新一輪軍備競賽恐早已展開。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

赴美談關稅未果！韓在野不敢擋了 朝野組特委會拚3月初對美投資法過關

邊境沙皇稱因地方合作撤明州700名ICE人員 強調「大規模遣返」計畫未變

權貴醜聞連環爆！曾為人師表變身華爾街菁英 艾普斯坦如何走向墮落之路

艾普斯坦案300萬頁文件炸彈引爆 川普、馬斯克等大咖全捲入驚天醜聞

